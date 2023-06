Selv om MG ikke kom til Norge før på tampen av 2019, er dette faktisk et av de kinesiske personbilmerkene som har vært lengst på det norske markedet. MG fikk suksess fra første dag med mellomklassemodellen ZS EV, som åpnet med to veldig store fordeler: For det første var dette svært mye bil for pengene, og for det andre kunne MG friste med rask levering i en tid da de færreste konkurrentene kunne tilby det samme.

Summen av dette måtte nesten bli suksess, selv om rekkevidden på første generasjon ZS EV slett ikke var veldig imponerende. Men det var den ikke hos så mange andre heller – i alle fall ikke til en så gunstig pris.

Alle andre tilbake

Unikt for MG er det dessuten at fremgangen har fortsatt ubrutt, og hittil i år er dette ett av svært få merker som har økt både salg og markedsandel.

Etter de første fire månedene av 2023 kunne MG notere en økning i antall nyregistrerte biler på 15 prosent ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. Dette betydde samtidig at markedsandelen var gått opp til 1,46 prosent, mot 1,13 prosent i samme periode i 2022.

I samme periode har alle øvrige nye kinesiske elbilmerker hatt tilbakegang.

DE FØRSTE: Helt på slutten av 2019 kunne Jan Kåre Holmedal (t.h.) og kommersiell direktør Dag Asbjørnsen ta imot de første MG ZS EV-bilene på Drammen havn. Foto: MG Norge

Kontrakt på rekordtid

– Det har bare gått oppover helt siden starten, bekrefter daglig leder i Norwegian Molbility Group, MG Norge, Jan Kåre Holmedal.

– Vi skrev kontrakt med MG-fabrikken i desember 2019, og registrerte de tre første bilene samme måned. Året etter ble det 3.720 nye MG, og i fjor endte tallet på rundt 4.200 biler. Men det var ingen selvsagt ting at det skulle bli slik, sier han til Broom.

– Avtalen med MG kom i stand på noe nær rekordtid, etter at vi tok ny kontakt da vi fikk vite at en samtidig dansk interessent i merket hadde mistet troen på modellen ZS EV og trukket seg ut. Fort gikk det – etter å ha forhandlet i november og desember var avtalen klar.

Enorm innspurt

– Et punkt som var avgjørende for oss, var at MG måtte revurdere forretningsmodellen. De ønsket hovedsakelig en satsing på nettsalg, mens vi ønsket å selge biler gjennom et tradisjonelt forhandlernett. Forhandlernett ble det, og vi kan vel si at vi har hatt god suksess med MG her i landet, sier Holmedal videre.

– Har dere sluppet helt unna leveringsproblemer?

– Nei, også vi hadde manglende tilgang på biler den første delen av fjoråret. Så tok det seg opp, og så fikk vi den enorme innspurten i fjerde kvartal med 1.891 registrerte MG.

GUNSTIG: En svært gunstig pris satte raskt fart på MG-salget. Foto: Frank Williksen

God tilgang

– Hva er målet for dette året?

– Vi tror vi skal øke også i år, i et marked som er annerledes på svært mange måter. Rundt 6.000 nye MG sikter vi mot i år.

– Selv med relativt svakt nybilmarked de første månedene i år?

– Ja, det målet står fortsatt fast. Vi har god tilgang på alle våre modeller, og har etter hvert fått et godt modellspekter å tilby, sier Jan Kåre Holmedal, som har vært ansvarlig for MG-importen helt siden starten.

42 forhandlere

– Hva er hemmeligheten bak MG-suksessen?

– For det første var 2020 et godt oppstartsår, vi var først ute som personbilmerke fra Kina. Så traff ZS EV veldig godt på kombinasjonen av pris og rekkevidde.

– Ikke minst viktig var det at vi raskt hadde et godt forhandlernett oppe og sto, og vi fikk til gode kampanjer med kjapp levering av biler. Også forhandlernettet er et eksempel på tempoet i etableringen av MG i Norge. Vi brukte 14 dager på å ha et 30-tall forhandlere på plass. I dag er antallet MG-forhandlere 42, og den sist tilkomne er Bavaria i Molde og Kristiansund, sier en fornøyd MG-sjef.

– Men det er vel uansett bilen som til syvende og sist er avgjørende?

– Ja, det er det. Og her kan vi tilby typisk mye-for-pengene-biler. Vi startet med en svært gunstig pris, noe vi raskt så at kundene virkelig verdsatte, legger han til.

Hos MG går modellutviklingen i et rivende tempo, og allerede det tredje året på markedet har ZS EV fått følge av modeller som Marvel, MG4 og MG5, foruten en kraftig oppdatert og fornyet ZS EV med betydelig øket rekkevidde.

TIDSRIKTIG: MG Marvel følger tidsriktig oppskrift, med panorama glasstak, stor skjerm og få knapper og brytere. Foto: MGSS

Cyberster

– Det kommer stadig nye modeller, og vi er litt ekstra spente på det som skal skje neste år. I 2024 feirer bilmerket MG (Morris Garages, som det opprinnelig het) 100 år, og det skal blant annet markeres med den helt nye modellen MG Cyberster. Dette blir en roadster, som trekker linjene tilbake til legendariske modeller som MGA og MGB. Samtidig skjer det oppgradering av alle modeller, og det kan komme andre nyheter, sier Jan Kåre Holmedal.

– Hva er planen videre for MGs utvikling i Norge?

– De første årene har vi brukt mye tid og ressurser på å bygge volum og merkevare. Dette arbeidet fortsetter, og her blir en modell som Cyberster viktig for profileringen av MG. Det står også fast at MG fortsatt skal være mye bil for pengene - vi skal fortsette å skille oss ut i prisklassene under 500.000 kroner.

– Hvor store ønsker dere å bli?

– Vi representerer en fabrikk som er svært aktiv på modellutvikling og modellpleie – og som vil ha volum på de markedene de er inne på. Det korte målet vårt er å være etablert blant de ti største bilmerkene i Norge om ett, høyden to år. På litt lenger sikt er målet å være inne på topp fem, sier han videre.

TOPP FEM: – Målet er topp fem for MG i Norge, sier Jan Kåre Holmedal. Foto: Frank Williksen

Elbiler fra dag én

– En fordel for oss, er at vi er en privateid importør som kan ta raske beslutninger – vi trenger ikke mye tid for å snu oss når markedet krever dette. Slik er det også ved MGs Europakontor i Amsterdam, og korte beslutningsveier en noe av styrken i hele systemet, fastslår Jan Kåre Holmedal.

Om den raske økningen av kinesiske bilmerker i Norge har han dette å si:

– Kinesiske aktører går inn i Europa med elbiler fra dag én. Det finnes ingen investeringskostnader som må tjenes inn igjen fra bensin- og dieselsatsinger.

– MG er godt dekket for kundene sine i Norge. Men hva skjer den dagen MG-eieren skal kjøre med bilen sin til Spania – og noe skjer underveis?

– Sannsynligvis ikke noe som helst dramatisk. MG er i dag til stede i alle viktige markeder i Europa, slutter Jan Kåre Holmedal.

