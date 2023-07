– Store og dyre elbiler er ingen vinneroppskrift på det norske bruktbilmarkedet for tiden. De står lenge før de blir solgt, og prisene har sunket kraftig bare siden nyttår. Mange av de mindre elbilene har også falt mye i pris den siste tiden, og det er mange muligheter for gode kjøp nå. Fortsatt er det dessuten mange biler som ennå ikke har funnet sitt nye prisnivå.

Dette melder Rebil, en relativt ny aktør i bransjen som har en visjon om å gjøre bruktbilkjøp tryggere, enklere og billigere.

De har solgt rundt halvparten av bilene sine på nett siden starten på sensommeren 2021, og tilbyr både henting og levering av bil på døra. Omsetningen i 2022 endte på 178 millioner, og i år ventes den å øke videre til nærmere 500 millioner, ifølge gründer og analysesjef Jonathan Parr.

God rekkevidde

Hans tips er at Tesla Model 3 er et smart bruktbilkjøp nå.

– Tesla Model 3 har vært populær i bruktmarkedet helt siden den kom. Her får man nå bil med firehjulstrekk og fin kilometerstand fra rundt 300.000 kroner og oppover.

– I bruktmarkedet har denne bilmodellen falt over 100.000 kroner i pris siden høsten 2022. Enn så lenge fremstår det nåværende prisnivået som riktig, selv om det kan komme ytterligere kutt fra herr Musk. I Tesla Model 3 får du rekkevidde over 550 kilometer, og fra medio 2021 rekkevidde over 600 kilometer på Long Range-modellen, sier Parr.

FORNØYD: I Rebil er gründe rog analysesjef Jonathan Parr godt fornøyd med veksten i firmaet. Foto: Rebil

Løp og kjøp!

– Sammen med e-Golf er dette for tiden den elbilen som omsettes raskest og er mest ettertraktet. Positive sider med Tesla er at denne bilen skal være så god at du ikke må ha den på årlig service for at garanti skal være intakt, fastslår han.

– Du har dessuten tilgang til det beste ladenettverket i landet. Tesla har operert med over halv pris på ladestasjonene sine for Tesla-eiere. Alt i alt er dette en veldig god bil, som er langt fremme både når det gjelder teknologiutvikling og batterikapasitet – og som i tillegg har en rimelig pris, sier Parr.

Opptil 600.000

For tiden ligger det nærmere 900 brukte Tesla Model 3 til salgs på Finn.no. De rimeligste 2019-modellene har prisantydning fra under 200.000 kroner.

Utvalget av biler – også med firehjulsdrift – til priser på rundt 300.000 kroner er stort. Den som vil kjøpe en Tesla Model 3 av de siste årgangene, 2022 og 2023, må derimot regne med å grave atskillig dypere i lommeboka. Av de nyeste, best utstyrte og minst kjørte modellene står det gjerne fra ca. 400.000 kroner og helt opp til 600.000 kroner på prislappen.

