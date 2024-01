Visste du at dieselbiler skal ha egen diesel på vinteren? Det skilles nemlig mellom sommerdiesel og vinterdiesel. Enkelt forklart tilpasser oljeselskapene kvaliteten på dieselen til de forskjellige årstidene, med en blanding som skal gi så enkel tenning som mulig.

Fyller du tanken med sommerdiesel og lar bilen stå til kulda setter inn, kan motoren få problemer. Det er nemlig store forskjeller i kuldeegenskapene på sommerdiesel og vinterdiesel.

Når temperaturen synker til 20-30 minusgrader, som er tilfelle mange steder de neste dagene, risikerer du at vokskrystaller i dieselen tetter dieselfiltrene. I verste fall ender det med motorhavari.

Enda viktigere nå enn tidligere

Sommerdiesel leveres i perioden 1. april til 15. september. Denne tåler temperaturer ned til 11 kuldegrader. Fra 15. september til 1. november og fra 1. mars til 1. april, leveres en mellomkvalitet som tåler 24 minusgrader. Mellom 1. november til 1. mars leveres vinterdiesel. Denne tåler minst 32 kuldegrader.



ADVARER: Knut Skaardalsmo advarer mot å starte bilen i sprengkulde dersom den har sommerdiesel på tanken.

– Hvis du fylte tanken sist i sommer og prøver å starte bilen når det er 20 kuldegrader, risikerer du manglende dieseltilførsel og dermed smøring av kritiske komponenter i drivstoffsystemet. Det kan medføre kostbare reparasjoner, sier drivstoff- og motorspesialist Knut Skaardalsmo i Skaardalmo Fuel Consulting, til Broom.

Han legger til at innblanding av fornybar diesel de siste årene, har forsterket viktigheten av å ha korrekt «årstid» på tanken.



– Det beste du kan gjøre, er å vente med å prøve å starte til det blir mildvær, eventuelt få varmet opp bilen på annet vis, anbefaler han.

Skaardalsmo advarer samtidig kreative dieselbil-eiere mot å finne på lure løsninger hjemme i garasjen, som for eksempel å blande parafin i dieselen når kulda setter inn. Dette var et triks som oljebransjen og entreprenører brukte tidligere, for å gi dieselen bedre kuldeegenskaper.

– Dette er ikke lenger lovlig på grunn av parafinens høye svovelinnhold. Parafin har dessuten altfor dårlige smøreegenskaper, så du kan også risikere å ta livet av dyre komponenter i innsprøytningssystemet, sier han.

FYLL TANKEN: Når det er ordentlig kaldt, er det bare vinterdiesel som gjelder, sier drivstoffekspert.

Vinterdiesel kan brukes hele året

Har du fylt tanken full med vinterdiesel, er det derimot ikke noe problem å bruke denne på sommeren.

– Hvorfor kan man ikke bare fylle vinterdiesel hele året?

– Vinterdiesel har en litt lavere energitetthet og er også noe dyrere å framstille enn sommerdieselen. Det betyr blant annet litt høyere forbruk. Derfor er det lite hensiksmessig å levere denne hele året, sier han.

Hva med bensin?

Det har vært mest fokus på vinter- og sommerdiesel, men også bensin har en annen blanding på vinteren enn om sommeren, bekrefter Skaardalsmo.

– Ja, det er forskjell på bensin som selges om sommeren og vinteren. Snøfreseren og snøscooteren starter for eksempel lettere med «vinterbensin» på tanken når det er kaldt, sier han.



TUNGSTARTET: En snøfreser kan bli tung å starte med sommerbensin. Foto: Stein Stie

Har du en kanne stående på hylla med bensin du kjøpte til gressklipperen i sommer, er det altså best ikke å bruke denne til snøfreseren når det er skikkelig kaldt.

Det er imidlertid ikke like risikabelt å bruke sommerbensin på vinteren som tilfellet er med sommerdiesel.

– Nei, du risikerer ikke noe annet enn at bilen eller redskapene er tyngre å starte. Får man ikke start, kan man måtte tømme tanken og fylle på «riktig» bensin, avslutter han.

