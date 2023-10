Han har et av verdens mest spesielle yrker

Nissans designstudio i London er ikke overraskende fullt av store PC-skjermer og harddisker som er hakket større enn de du og jeg bruker.

Datamaskinene har endret design og utvikling av biler enormt mye de siste tiårene. Jobben har i stor grad blitt digital. Men – så finnes det også ett stort unntak. Inne på designstudioet finner vi nemlig også noe som bryter kraftig med det digitale: Rett og slett en bil i laget av leire, og i full størrelse.

– Leiremodellene er fortsatt svært viktige for oss som driver med utvikling av nye biler. Noen trodde sikkert leiren ville forsvinne da mer og mer av jobben havnet over på avanserte dataprogrammer. Men så vidt jeg vet bruker alle store bilprodusenter fortsatt leiremodeller når de utvikler nye modeller, forteller Anthony Collins.

DESIGNPROSESS: Ofte starter det skisser på papir, så jobbes det digitalt – og så blir skissene sendt videre til de som skal bygge bilen i leire.

Mange fra universitetet

Han er en av veteranene innen faget hos Nissan. Anthony har drevet med dette siden han var 16. Nå har han 34 år bak seg som bilbygger i leire, de siste 20 for den japanske bilprodusentene.

I dag kommer mange av de yngre kollegene fra universitetet, der de gjerne har studert formgivning og design. Anthony kom inn i faget som lærling.

Men hvorfor bruker man egentlig massevis av tid og penger på å bygge bilmodeller i leire? Ifølge Anthony fordi dette fortsatt er den beste måten å ta et design helt i mål på.

FAG: Å bygge biler i leire er så absolutt et fag, her skal du vite hva du driver med.

Ikke alltid det stemmer...

– Vi starter med skisser fra bildesignerne, som i denne fasen av prosjektet har kommet langt. Først lager vi en modell i mindre størrelse og gjør gjerne de større endringene der. Så er det klart for bil i full størrelse. Først da får vi den endelige følelsen av hvordan designet «sitter». Det handler om vinkler, kurver og detaljer. Noen ganger ser det veldig bra ut på de digitale skissene. Men når det blir en fysisk bil, er det ikke alltid det stemmer likevel. Leiren gjør at vi enkelt kan endre på ting. Det skjer der og da. Og i mange tilfeller blir designet også til underveis, forteller Anthony.

Når modellen så er ferdig, blir den foliert. Så rulles den ut fra designsenteret og i friluft. Neste fase handler da om å sjekke hvordan linjene ser ut i ulike lysforhold Gjerne også i omgivelser med andre biler rundt.

STARTEN: Første lages bilen i mindre format, før man går videre til full størrelse.

To-tre centimeter tykt

– Vi bruker gjerne én til to uker på å lage utgangspunktet for en modell. Naturligvis avhengig av hvor mange endringer og justeringer det blir underveis, forteller Anthony.

Bilene i leire har en stålkonstruksjon innerst, komplett med hjul og mulighet til å endre bakkeklaringen. Disse gjenbrukes fra prosjekt til prosjekt. Deretter bygges det et «karosseri» i tre og skum, som ligger nært opp til designet man ønsker seg. Deretter legges leiren på, vanligvis i lag som er to-tre centimeter tykke.

Leiren Nissan bruker produseres i Tyskland. Den oppbevares i varmeskap, det gjør den enklere å jobbe med i starten. Når leiren blir kald, blir den også veldig hard. Da er det lettere å jobbe med de helt fine detaljene. Da gjerne med skalpell, eller en høvel som fjerner helt tynne lag.

Samtidig bruker man sort tape, for å markere linjer og visuelle brudd i karosseriplatene ekstra godt.

UT I LYSET: Det tar noen timer å komme hit... Neste fase nå er å foliere bilen, så skal den ut i dagslys.

Sært yrke...

– Den siste bilen jeg tok helt i mål var Ariya. Jeg har også jobbet mye med Qashqai og Note, forteller Anthony som for ganske mange år siden hadde samme jobb i Volvo.

– Da bodde og jobbet jeg i Gøteborg, et flott sted. Jeg har ikke vært der siden, men en gang må jeg tilbake. Jeg var blant annet med på designjobben av første generasjon XC90. Det var et stort prosjekt for Volvo den gangen, forteller han.

– Får du noen ganger inntrykk av at noen kan synes du har et sært yrke?

– He, he – ja! Det er ikke alle som tror på meg når jeg forteller hva jeg jobber med. Jeg hørte en gang at det er flere hjernekirurger i verden enn oss som designer biler i leire. Det kan nok også fort stemme. Men jeg tror faktisk ikke vi noen gang blir arbeidsledige. Til det er denne delen av designjobben på en helt ny bil for viktig, sier Anthony.

