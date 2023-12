Nesten halvparten av alle barn fra fire til ni år sitter på bilpute eller kun i bilens sikkerhetsbelter. Det viser nye tall fra Trygg Trafikk.

De er hentet fra årets telling av sikring av barn i bil. Tellingene er gjennomført av politiet. Undersøkelsen er utarbeidet av Trygg Trafikk og forsikringsselskapet If. Den innebærer 2.090 registreringer av barn i alderen fra ett til ni år over hele landet.

– Mange foreldre er nok litt raske med å bytte ut beltestolen, sier Silje Kristine Hansen som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.



Oppstår når de blir større

Hun legger til:

– Vi reagerer på at nesten halvparten av barna (45 prosent) fra fire til ni år sitter på bilpute eller kun i bilens belter. Barn som sitter i bilens belter, har større risiko for bukskader ved en ulykke. Beltestolen bidrar til at beltene sitter riktig plassert på barnets kropp da bilens belter er beregnet for voksne. En bilpute krever at barnet er modent for det og bør brukes først når barnet har vokst ut av beltestolen.

Tall fra undersøkelsen viser at nesten halvparten av barna (48 prosent) sitter i forovervendt beltestol.

Problemene oppstår gjerne når barna blir større, ifølge Hansen.

Mange foreldre vet ikke hvordan barna bør sitte



FIRE PÅ KRAVENE: De fleste er flinke til å sikre barna best mulig når de er små. Men så kan det nok friste å fire litt på kravene...

Advarer foreldre

Tallene viser nemlig at 32 prosent av sju- og åtteåringene på landsbasis kun sitter i bilens belter. Verst er det i Nordland, Troms og Finnmark. Der bruker så mange som én av fire av barna (23 prosent) mellom fire og ni år kun bilens belte.

– Generelt advarer vi foreldre med å være for raske til å droppe barnesikringsutstyret, det bør brukes frem til 10–12 års alder. Funn fra Transportøkonomisk Institutt viser at bruk av barnesikringsutstyr har en skadereduserende effekt på 21 prosent, sammenliknet med å sitte kun i bilens belter, sier Hansen.

Heller være for forsiktig

Hun får støtte av kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If forsikring,:

– De fleste er flinke til å sikre de minste barna, antakelig fordi anbefalingene er ganske tydelige. Det er når barna blir større – gjerne fra skolealder – at det begynner å bli litt vanskelig. Mange foreldre opplever press om å la barna sitte som de voksne. Her gjelder det å ha litt is i magen og heller tåle å være den «kjipe» voksne, sier han.

Hansen fra Trygg Trafikk oppfordrer foreldre til å tenke på hva som anbefales, fremfor hva loven faktisk tillater.

– Vår generelle anbefaling er at man heller er litt for forsiktig. Er du i tvil, sjekk våre hjemmesider eller bilstolvelgeren.no. Det er vår merkenøytrale tjeneste som viser deg hva slags type stol barnet ditt bør ha, avslutter hun.

Slik sjekker du: Her er Trygg Trafikks tips for å se om barnet er klart for å sitte uten barnesikringsutstyr i din bil: Barnet skal sitte med ryggen inntil seteryggen. Mens barnets rygg er helt inntil seteryggen, skal barnets knær kunne bøye seg over kanten av setet. Beltet skal ligge ned på hoftene og ikke opp på magen. Beltet skal ligge godt inn på skulderen. Barnet må kunne sitte rolig og inntil seteryggen slik at bilbelte er riktig plassert under hele kjøreturen.



