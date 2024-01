Å bli tatt for ulovlig mobilbruk bak rattet har blitt mye dyrere de siste årene. Nå får du 9.700 kroner i bot og tre prikker i førerkortet for dette. Likevel er det mange som tar sjansen.

En fersk undersøkelse viser at 45 prosent sier at de sjekker mobilen bak rattet.

Kan vi ikke reglene?

– Vi vet fra tidligere undersøkelser at uoppmerksomhet var en medvirkende årsak i en av tre dødsulykker fra 2011 til 2015 Distraksjoner er noe av det farligste når du er i trafikken. Enten det er mobilen eller andre ting som forstyrrer deg, så kan det ende i dypt tragiske ulykker med drepte og hardt skadde, sier daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, Geirr Tangstad-Holdal.

Kan det være at nordmenn ikke vet at det er ulovlig å sjekke mobilen når de står i ro på rødt lys? Eller når de står i ro i kø? Slett ikke!

SKUMMELT: Sjekker du mobilen mens du sitter bak rattet? Det kan gå helt galt. Foto: Unsplash.

– Skremmende

– I undersøkelsen som Norstat har gjort for oss blant 1.007 nordmenn svarer de også på om de vet akkurat når de bryter loven. 95 prosent sier at de har kontroll på reglene for mobilbruk i bil. Da er det skremmende at nesten halvparten også sier at de bryter dem med viten og vilje, sier Roger Ytre-Hauge i Frende Forsikring.

- Mobil og bil hører ikke sammen, med mindre den står fast i en holder. Hvis du må sjekke en melding, bytte podcast eller ta en telefon, skal du kjøre til siden og stoppe helt opp. Du skal ikke være i trafikkbildet når du sjekker mobilen. Tenk hvis beskjeden du leser eller hører er dramatisk eller skremmende. Hvordan håndterer du det hvis du kjører når du får den, sier fagsjefen i Frende.

Slik er reglene: Dette har du lov til

Her bryter flest mobilreglene bak rattet

Innlandet – 57 prosent Agder – 54 prosent Oslo – 52 prosent Møre og Romsdal – 49 prosent Troms og Finnmark – 49 prosent Viken – 45 prosent Vestfold og Telemark – 45 prosent Vestland – 43 prosent Nordland – 42 prosent Trøndelag – 37 prosent Rogaland – 36 prosent

(Kilde: Frendeundersøkelsen, utført av Norstat)

