Periodisk kjøretøykontroll (PKK), eller bare EU-kontroll, på folkemunne, er noe mange bileiere kan grue seg til. Ikke helt uten grunn.

For i 2022 fikk 657.000 biler «ikke godkjent»-stempel i EU-kontrollen. Det betyr at 48 prosent – altså så godt som halvparten – av alle lette kjøretøy under 3.500 kilo fikk én eller flere mangler. Det opplyser Statens vegvesen.

Mangler er ofte synonymt med verkstedbesøk og tilhørende utgifter.

Bilene i Oslo var i best teknisk stand. Her ble 42,6 prosent ikke godkjent i første forsøk. Agder er fylket med høyest strykprosent: 56,8. prosent.

I landet sett under ett er det spesielt tre kategorier feil som peker seg ut.

45 prosent av bilene ble ikke godkjent fordi de hadde feil innenfor minst én av disse kategoriene. En god del hadde feil innenfor flere av kategoriene, opplyser sjefingeniør Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

Dette er de vanligste feilene

1) 26 prosent av manglene er knyttet til bilens bremser. – Eksempler på slike feil er betydelig slitasje på bremseklosser og bremseskiver, rust på bremseskiver eller bremserør eller for svak bremseeffekt, sier Halvorsen.

2) 26 prosent av bilene hadde feil på lykter, refleksinnretninger og elektrisk utstyr. – Innenfor denne kategorien er det flest feil på lys. 24 prosent av bilene ble ikke godkjent grunnet feil på kjørelys, parklys, baklys eller markeringslys. Eksempler på feil er lyspære som ikke virker, skadet lykt, feil innstilling og lykter har feil funksjon eller er montert i strid med kravene, sier Halvorsen.

3) 21 prosent av bilene hadde feil på aksler, hjul, dekk og hjuloppheng.

– Dette er bevegelige deler som blir slitt på alle biler, kommenterer Halvorsen.

ANBEFALER VEDLIKEHOLD: Det øker trafikksikkerheten og bilens verdi, vektlegger Jan Fleinsjø (t.h.)

Vedlikehold er nøkkelen

Vil du øke sjansene for at bilen din blir godkjent i EU-kontrollen, har Statens vegvesen et enkelt råd: Jevnlig vedlikehold.

Bilekspert Jan Fleinsjø i Gjensidige slutter seg til anbefalingen. Han mener vedlikehold er nøkkelen til et forutsigbart og trygt bilhold.

– Har du en nyere bil, må du følge serviceintervallene fra produsenten for at garantien skal være gyldig. Men godt vedlikehold er ikke mindre viktig hvis du har en eldre modell. En bil som er i god teknisk stand bidrar positivt til trafikksikkerheten. Og hvis du kan dokumentere at serviceintervallene er fulgt, er det et pluss når du skal selge bilen, sier Fleinsjø.

Glemt EU-kontroll gir kjøreforbud

Feil som blir avdekket i EU-kontrollen må utbedres, så blir det etterkontroll før bilen kan bli godkjent. Hvis du glemmer eller dropper EU-kontrollen, vil det føre til at bilen får bruksforbud. Det betyr at det er ulovlig å kjøre bilen, og den kan bli avskiltet på stedet i en eventuell kontroll.

Kjøreforbudet blir opphevet når bilen er godkjent i EU-kontroll. – Det er en dårlig ide å kjøre en bil som ikke er godkjent. Ikke bare fordi bilen kan bli avskiltet. Du risikerer i tillegg at den har alvorlige feil som setter deg og medtrafikanter i fare.

Bilforsikringen gjelder selv om bilen ikke er EU-godkjent – med ett viktig forbehold. Hvis det er årsakssammenheng mellom en påvist mangel og uhellet, kan det føre til redusert erstatning eller avslag fra forsikringsselskapet.

– Det kan bli konklusjonen hvis du for eksempel unnlater å reparere en alvorlig bremsefeil og deretter kolliderer fordi bremsene svikter, sier Fleinsjø.

