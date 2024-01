De ansatte på bensinstasjonene er på jobb både sent og tidlig – og møter absolutt alle typer mennesker. Dessverre er det ikke alle kunder som kan oppføre seg like bra.

Annen hver medarbeider i bensinstasjonkjeden Circle K melder om trakassering på jobb det siste året.

– Sånn skal det ikke være! Selv om de aller fleste kunder er vennlige, er det et lite mindretall som gjør arbeidsdagen tung for de som jobber på stasjonene våre. Dette er en del av et større samfunnsproblem, og rammer både servicemedarbeidere så vel som ansatte i skoler og helsevesen, sier Nina Sandsbråten som er HR-direktør i Circle K Norge.

Spesiell dag

Hun påpeker at serviceyrket er en populær vei inn i arbeidslivet for unge mennesker. For mange blir det et livslangt karrierevalg.

– Ingen fortjener å bli utsatt for trusler, trakassering og diskriminering, hverken på jobb eller ellers. Her må vi gjøre noe, sier Sandsbråten, i en pressemelding.

Derfor arrangerer selskapet torsdag 25. januar for første gang Kindness day, altså en dag for vennlighet og omtanke, på sine rundt 250 stasjoner over hele Norge.

– Hensikten er å støtte medarbeiderne på stasjonene våre, øke bevisstheten i samfunnet og ikke minst takke alle de gode kundene våre som alltid oppfører seg fint, sier Sandsbråten.

OPPFØRSEL: Veldig mange av oss er med jevne og ujevne mellomrom innom en bensinstasjon. Dessverre oppfører ikke alle seg like bra der... Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Særlig unge kvinner

I to undersøkelser gjort av Opnion opplyser ni av ti nordmenn at de som regel sier hei til ansatte i servicebransjen.

Bare hver 14. respondent i den befolkningsrepresentative undersøkelsen medgir at de av og til ikke oppfører seg slik de burde mot personen bak kassen.

I den interne undersøkelsen forteller halvparten av stasjonsmedarbeiderne at de ble utsatt for trakassering i fjor. Særlig kvinnelige og unge ansatte rammes av dette. Én av fem har opplevd truende oppførsel, like mange har fått uønskede seksuelle kommentarer fra kunder.

Tåle mer?

Bernt Apeland mener at trakassering i servicebransjen er et problem som må tas på største alvor. Han er administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke som har 25.000 medlemmer i handels- og tjenestenæringene, deriblant Circle K Norge.

– Dette er mennesker som går på jobb for alle oss andre – hver eneste dag. Det er servicemedarbeidere som jobber dag, natt og når vi andre skal fylle tanken eller kjøpe kaffe på vei til påskeferie. Det er ansatte som på lik linje med alle andre arbeidstakere fortjener respekt og trygghet når de er på jobb, sier Apeland.

Jobber du i et serviceyrke, bør du tåle mer trakassering enn i andre yrker. Det mener seks prosent av deltakerne i den befolkningsrepresentative undersøkelsen.

– De aller fleste kundemøtene går helt fint, og folk oppfører seg jevnt over bra. Men så har du altså disse seks prosentene, som faktisk utgjør om lag en kvart million mennesker, som mener at serviceansatte må forvente å bli behandlet dårlig. Her tror jeg vi finner kjernen i problemet, sier Nina Sandsbråten.

TÅLE MER: Rundt en kvart million nordmenn mener de ansatte i servicenæringene må tåle mer trakassering enn i andre yrker. Det merkes også blant de som jobber der.

Uakseptabelt

Hun snakker jevnlig med stasjonsmedarbeidere i selskapet, og får høre mye rart. Blant annet om tredjegenerasjons innvandreren som fikk beskjed om å reise hjem dit hun kommer fra. Og om eldre menn som i full offentlighet forsøker å få med seg hjem unge, kvinnelige stasjonsmedarbeidere.

– Sånt er helt uakseptabelt. Vi strekker oss langt for å ha fornøyde kunder, men alt har en grense. Du finner et stort antall spennende karrieremuligheter innenfor serviceyrket, og vi har fantastiske mange engasjerte medarbeidere som elsker jobben sin og står på for å skape gode kundemøter rundt om i landet. De fortjener å bli behandlet skikkelig, sier Sandsbråten.

