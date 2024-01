Halvparten av de som ble stoppet fikk et problem

Statens vegvesen har oppsummert kontrollene sine i fjor. Det er interessant lesning.

Til sammen stoppet de 46.655 lette kjøretøy i kontroller langs veien. Hele 23.405 av disse fikk skriftlig mangel. Av disse fikk 7.649 bruksforbud og 852 ble anmeldt for grove feil og mangler.



Det er etaten fornøyd med:

– Når de fleste av de vi stopper får en reaksjon, viser det hvor målrettet kontrollene våre er. Å luke ut så mange som mulig av bilene som ikke bør være på veien er målet vårt. Vi konsentrerer oss om dem som har feil eller mangler. Dette gjør at de som har alt i orden får kjøre videre uten å bli stoppet og sparer dermed tid, sier avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Mansåker Wigdel.

RETT PÅ: Nye hjelpemidler gjør at Vegvesenet kontrollerer mer målrettet nå, enn for bare noen år siden. Foto: Statens vegvesen.

Tunge elbiler

De feilene som oftest går igjen er at bilen eller tilhengeren er lastet for tungt, lasten er ikke forsvarlig sikret, eller feil med lys. Også slitte dekk uten tillatt mønsterdybde er noe kontrollørene ofte ser.

– Det er viktig å huske at både bilen og tilhengeren har en maksimal vekt som er tillatt. De nye elbilene er tunge i utgangspunktet, og kan dermed ikke ha så mye last. Også tilhengere har en maksimal tillatt vekt. Det er derfor lurt å sjekke vognkortet for å se at du faktisk kan kjøre den tilhengeren med førerkortet ditt, sier Wigdel, i en pressemelding.

Nytt hjelpemiddel er svært effektivt



TUNGT: Biler og tilhengere som er for tungt lastet, er en gjenganger på Vegvesenets kontroller. Overlast kan føre til mange skumle situasjoner.

Snøen smelter ikke

Det er viktig at du sikrer lasten når du kjører, slik at du unngår at den faller av. Lysutrusting på både bil og tilhenger må også sjekkes, spesielt i vinterhalvåret hvor det snør og er mørkt ute. De siste årene har det blitt mer vanlig med LED lys på biler og tilhenger, noe som kan gi utfordringer.

– Siden LED-lys ikke avgir varme, smelter heller ikke snøen som legger seg over. Det kan da oppstå farlige situasjoner i trafikken, bilistene som kommer bakfra kan ha problemer med å se bilen foran. Skal du kjøre langt, er det lurt å ta noen pauser underveis for å sørge for at lys på både bil og tilhenger er synlig for andre trafikanter, avslutter Wigdel.

