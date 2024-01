Hadde sitt dårligste år i Norge noensinne

Honda kom til Norge i 1970 og har i perioder solgt svært bra i vårt marked. Den siste virkelig store suksessen var SUV-en CR-V som tidlig på 2000-tallet var en av Norges mest solgte biler.

Men så begynte det å bremse opp. Elbiler og ladbare hybrider tok store markedsandeler. Honda hadde ett stort problem: De hadde ingen av delene. Dermed ble det også tøft å selge biler i Norge.

De senere årene har det også vært uklarheter rundt importøren. Og selv om Honda endelig kom med elbil, hjalp det fint lite på salgsutviklingen.

Fire biler i uka...

Med mange nye merker inn de siste årene har konkurransen blitt enda tøffere. For Hondas del resulterte det i bare 200 solgte nybiler i fjor. Det er foreløpig bunnotering.

SÆRPREGET: Lille CIvic var tidlig ute og solgte lenge bra i Norge.

For å sette det litt i perspektiv: Tesla endte på over 25.000 biler fjor. Et merke som Polestar som bare hadde én modell i Norge, kunne notere seg for 1.832 salg. Og kinesiske nykommere som MG og BYD endte på henholdsvis 3.317 og 1.383 biler.

Med 200 biler solgte ikke de norske Honda-forhandlerne til sammen i snitt mer enn fire biler i uka. Da er det neppe veldig morsomt å være bilforhandler.

UTE: Elbilen E ble aldri noen salgssuksess i Norge, nå er den også ute som nybil.

Bare tre biler igjen

Hva er det så som har gått galt? Det bildet er sammensatt. Honda har overhodet ikke truffet blink med de to elbilene de har lansert til nå: E og e:NY1. Førstnevnte er nå borte fra det norske markedet, mens e:Ny1 har slitt med å markere seg.

Markedsføringen har også lenge vært på et bunnivå, samtidig som forhandlere har blitt borte eller har blitt tvunget til å ta inn andre merker. Merker som nok i mange tilfeller har fått mer fokus enn Honda.

Honda har heller ikke noen nye elbiler på vei med det første. I tillegg til e:Ny1 blir modellene CR-V (ladbar hybrid) og Jazz (hybrid) markedsført på hjemmesiden til importøren. De to siste slåss i et marked som virkelig er krevende.

SNU? Bilen med det noe kronglete navnet e:Ny1 har fått en tøff start i Norge. Nå gjenstår det å se om importør og forhandlere kan klare å snu dette.

Ikke mange bruktbiler

Det selges riktignok fortsatt noen ladbare hybrider her til lands, men med startpris på 638.900 kroner, er det ikke så underlig av CR-V har det tøft. I fjor endte salget av denne modellen på bare 24 eksemplarer.

Begrenset salg i mange år merkes også godt på bruktmarkedet. I skrivende stund er det ikke mer enn 311 Honda-modeller til salgs på Finn.no. Av disse er det klart flest CR-V, med 11 eksemplarer. 37 eksemplarer av E viser med all tydelighet at denne ikke har truffet markedet godt.

