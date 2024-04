Hadde politibilen bak seg i fire kilometer – men stoppet ikke

Det startet med en fartsovertredelse: Mannen i 40-årene kom kjørende på motorsykkel i Indre Østfold da han ble målt til 87 km/t i 60-sonen.

Politimannen som avholdt kontrollen alene, satte seg da inn i en uniformert politibil og la seg på hjul for å stoppe MC-en.

Det var imidlertid ikke gjort i en feil. Motorsyklisten stoppet ikke før etter flere kilometer. Det og selve fartsovertredelsen har han nå vært i retten for.

Blålys og sirener

Politibetjenten forklarte her at tiltalte hadde fått en avstandsluke etter at han satt seg i politibilen. Han så imidlertid at tiltalte var i enden av alle svingene på veien, og han var sikker på at det var motorsykkelen han hadde målt.

Han forklarte at han tok igjen tiltalte cirka to kilometer fra kontrollstedet. Han skrudde både på blålys og sirener, og blinket med fjernlys. Han observerte etter hvert at tiltalte bremset ned, og forklarte at han på det korteste var cirka tre meter unna motorsykkelen med den uniformerte politibilen. Han var sikker på at tiltalte på dette tidspunktet så ham.

RÅKJØRING: Mannen ble målt til 87 km/t i en 60-sone. Så unnlot han å stoppe for politiet. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Vurderte å avbryte

Politibetjenten forklarte så at tiltalte valgte å øke farten og han oppfattet det som at han forsøkte å stikke av. Han kjørte videre etter og observerte på sitt speedometer at hastighetene varierte i alt fra 80-140 km/t i 80-sonen.

Han gjorde løpende vurderinger av risikoen ved å ligge bak tiltalte på den måten han gjorde, og han vurderte å avbryte forfølgningen på et tidspunkt. Han valgte likevel å fortsette og etter fire kilometer stoppet motorsykkelen.

Fikk ikke medhør

Tiltaltes forklaring var imidlertid ganske annerledes. I retten fortalte han at han på et tidspunkt i løpet av kjøreturen ble oppmerksom på at det lå en hvit bil bak ham. Han observerte ikke at bilen hadde på blålys eller at det var en politibil. Han forklarte at bilen lå bak ham i en stund. Da han til slutt blinket til siden, ble han oppmerksom på at det lå en politibil bak ham og at det ble satt på blålys.

Dette fikk han imidlertid ikke særlig medhør for i Follo og Nordre Østfold Tingrett. Retten mente det ikke var grunn til å betvile politimannens forklaring.

Selv om det kan være vanskelig å konkret bedømme hvor nært politibilen var, legger retten til grunn at den må ha ligget så nært opp til tiltalte at han uansett burde sett og/eller hørt at politibetjenten signaliserte med blålys, fjernlys og sirener.

UTRYKNING: Det er straffbart å ikke stoppe for politiet. Nå har mannen i 40-årene fått dommen sin. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Kallestad, Gorm

Bot og mistet førerkortet

Det var ingen biler mellom dem, og retten antar at politiet flere ganger på strekket på fire kilometer lå så nært tiltalte at han burde sett at han ble forsøkt stanset.

Etter rettens syn hadde han både en fysisk og faktisk mulighet til å se at politiet signaliserte at han skulle stanse for kontroll, og når han ikke så dette på et strekk på fire kilometer, under de gitte forholdene, må dette bedømmes som uaktsomt.

Dermed endte det med en bot på 21.000 kroner, i tillegg til saksomkostninger på 2.000 kroner. MC-føreren mistet også førerkortet for ni måneder og må avlegge delvis (praktisk) førerprøve på nytt for å få det tilbake.

