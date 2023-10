Hadde mistet førerkortet – prøvde seg på frekk vri

Å miste førerkortet er det store marerittet for mange bilførere. Ifølge Utrykningspolitiet (UP) mister rundt 8.000 norske kvinner og menn førerkortet hvert år.

Hvor lenge du mister det for, avhenger av forseelsen. Men uansett lengde: Mister du førerkortet, må du også slutte å kjøre bil.

Det er det imidlertid ikke alle som gjør... Denne uken har Statens vegvesen hatt kontroll på Rissletta i Ås kommune, sør for Oslo. Og der vinket de inn to sjåfører som absolutt ikke skulle vært ute bak rattet.

Ikke tillatt

– En av de to dreide seg om øvelseskjøring med klasse BE der fører nylig hadde mistet førerkortet og dermed hadde sperrefrist. Det er ikke tillatt med øvelseskjøring i perioden man har sperrefrist, skriver Vegvesenets Daniel Alexander Hals i sin rapport.

Her hjelper det altså ikke at den som sitter i passasjersetet har gyldig førerkort. Eneste unntak er om man har særskilt tillatelse fra politiet, det var tydeligvis ikke tilfelle her.

Påsto han øvelseskjørte med seg selv



Rundt 8.000 bilførere mister førerkortet på norske veier hvert år. Hvor lenge, avhenger av hvor alvorlig forseelsen har vært. Foto: NTB

Åtte fikk bruksforbud

Den andre sjåføren som ble stoppet, manglet gyldig førerkort/førerrett. Begge disse ble anmeldt til politiet.

I løpet av kontrollen passerte 20 tunge og seks lette kjøretøy over kontrollplassen. Foruten de to anmeldelsene, resulterte dette i åtte bruksforbud, to bilbeltegebyrer, ni skriftlige mangler og seks øvrige gebyrer.

Dette skjer hvis det går galt under øvelseskjøringen

Video: Denne sørger for tryggere veier