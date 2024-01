Hadde dårlig tid: Det kostet 146.000 kroner

Varebiler og tunge kjøretøy som er ulovlig tungt lastet er noe av det Vegvesenet ofte kommer over på sine kontroller langs veiene.

Men det er heldigvis sjelden overlasten er så drøy som på vogntoget fra Tsjekkia som ble stoppet på Jessheim Trafikkstasjon tirsdag denne uken.

Ifølge fraktbrevet var det lastet med en del til en borerigg. Denne skulle fra Innlandet til Nederland. Og lasten så ikke bare spesiell ut: Den var også seriøst tung. Nærmere bestemt nesten 15 tonn for mye!

Ikke innvilget

– Her ble det avdekket at hengeren var 14.800 kilo for tung, dette resulterte i et overlastgebyr på 146.300 kroner, skriver Vegvesenets Bjørn Uno Rogneby i sin rapport.



Han forteller også dette:

– Transportfirmaet hadde søkt om dispensasjon for denne transporten, men denne var ikke ferdig behandlet. I dag (onsdag) var dispensasjonen ferdig behandlet, og ikke innvilget.

TUNGT: Å luke ut kjøretøy som er for tungt lastet er noe av det Statens vegvesen har fokus på ute på sine kontroller.

Ny transport

Dermed må transportfirmaet betale det mildt sagt solide gebyret, før man kan finne en annen måte å få transportert lasten til Nederland på.

I løpet av denne kontrollen ble totalt 14 tunge kjøretøy hentet inn fra E6 sørgående ved Jessheim. Åtte av disse ble tatt ut for utvidet kontroll.

Dette endte med fem bruksforbud. Seks kjøretøy fikk skriftlige mangler og det ble utdelt to øvrige gebyrer.

