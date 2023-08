Hadde bilen i én dag – så brøt den sammen

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgruvene er mange! Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

En del av sakene som ender i Forbrukerklageutvalget handler om bruktbilhandel mellom private. Da hender det at det går riktig galt... Slik som i denne handelen med en tilårskommen VW Golf i en by på Sørlandet.

«Veldig grei og fin»

Handelen som endte i dyp uenighet fant sted sommeren 2020, og stridens eple var en Volkswagen Golf 2004-modell som på daværende tidspunkt hadde gått nesten 200.000 kilometer. Kjøpesummen som ble avtalt var 15.000 kroner, ikke medregnet omregistreringsavgift.

Ikke uventet var bilen solgt «som den er».

Å dømme etter annonse og kjøpekontrakt så dette riktig bra ut: «Nylig EU-godkjent til 2022. Bilen er i veldig god stand, og alt virker som det skal. Begge bremseskivene bak er nylig byttet. Veldig grei og fin bil. Kun brukt til å kjøre til jobb og hjem,» sto det å lese.

En fersk kontrollseddel som fulgte bilen, viste at den var EU-godkjent til april 2022 «uten merknader».

Bilen havarerte etter to uker - da satte selgeren seg på bakbeina



TROFAST: Golf av forskjellige årganger har gjort en trofast jobb for talløse eiere gjennom årene. Men noen ganger ble det rett og slett for mye av både alder og kjørelengde. Ill. foto Foto: iStock

Endte med verkstedbesøk

Allerede da han overtok bilen, reagerte kjøperen på at det ikke lot seg gjøre å lukke bakluken. Han spurte derfor innklagde (selger) om det var noen problemer med dørene, og fikk til svar at bakluken bare «var litt treg», og at den derfor måtte «lukkes litt hardt igjen». Og luken lukket seg riktig nok med mer bruk av krefter.

Dagen etter bilkjøpet satte klageren kurs for Trondheim, men oppdaget igjen at bakluken ikke gikk ordentlig igjen – og at venstre bakdør ikke kunne låses. Da han nærmet seg Tønsberg – og da er det fortsatt langt igjen til Trondheim... – sluttet bremsene å fungere. Dermed ble det verkstedbesøk i stedet for videre kjøring.

«Trafikkfarlig stand»

Fakturaen herfra kom på drøyt 4.000 kroner -og «diagnosen» var ikke hyggelig lesning: «Kanaler er helt spist opp av rust på begge sider. Bagasjelukens lås virker ikke, er defekt. Luft i bremsesystemet, men får ikke luftet bremsene på grunn av ABS- eller hovedsylinderfeil.»

Verkstedet anbefalte deretter en sjekk av rustomfanget før eventuell utbedring av sentrallås og bakluke. Fakturaen gjaldt skifte av bremsecaliper.

Dermed gikk den uheldige bilkjøper i gang med en ny EU-kontroll og resultatet av denne var nedslående:

«Kjøretøyet er ikke godkjent og er i trafikkfarlig stand. Kjøretøyet har bruksforbud. Statens vegvesen varsler herved om at kjøretøyet kan bli avskiltet av kontrollmyndighetene dersom det observeres på offentlig veg.»

BAKLUKEN: For bilen som endte i Forbrukerklageutvalget startet problemene med en bakluke som ikke fungerte som den skulle. Ill. foto Foto: iStock

«Må kunne forvente»

Feilene som ble påpekt var hovedsakelig «trafikkfarlig dårlig bremsevirkning, og for stor korrosjon i bærende elementer, rust i kanaler.»

Klageren reklamerte til innklagde på disse forholdene, og tilføyde at bilen «ikke var tett, slik at mugg har oppstått innvendig.» Konklusjonen var krav om heving av kjøpet, med tilbakebetaling av 15.000 kroner, og erstatning for bytte av bremsecaliper med 4.618 kroner.

Etter en del frem og tilbake førte megling i Forbrukerrådet ikke frem, og saken havnet dermed i Forbrukerklageutvalget til avgjørelse. Her falt dommen og for en del av de påklagede forholdene viste utvalget til hva man må kunne forvente av en såpass gammel bil med så høy kjørelengde. Hverken sentrallås, defekt lås på bakluken eller påstått fukt fikk klageren medhold i.

Det ble heving – og erstatning

Noe ganske annet var det med bilens faktiske tekniske tilstand i forhold til påstandene om «veldig god stand», «alt virker som det skal», og «EU-godkjent til 2022». Utvalget fastslo at her stemte ting dårlig, og at bilen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente.

Vedtaket ble derfor fullt medhold for klageren – heving av kjøpet og tilbakebetaling av kjøpesummen på 15.000 kroner, i tillegg til erstatning av utlegget til bremsecaliper med 4.618 kroner.

Vedtaket var enstemmig.

GOLF MK 5: Det var en Golf Mk 5 som var stridens eple i denne artikkelen. Den presenterte seg slik da den ble lansert for snart 20 år siden. Foto: Volkswagen AG

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

