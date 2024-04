Hadde bilen et par timer – så gikk det galt

Bruktbilkjøp er og blir en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, og fallgruvene er mange! Det meste handler likevel om en bil som er dårligere enn forventet – ikke sjelden fordi selger ikke har gitt god nok informasjon.

Alle klager får ikke medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Bergenseren som for en tid siden kjøpte en nærmere 14 år gammel BMW 520 hos en Stavanger-forhandler er et eksempel på delvis medhold, etter noe som åpenbart må ha vært en svært frustrerende start på bilholdet.

«Rå kjøremaskin»

Den aktuelle bilen er en 2007-modell av BMWs populære 5-serie, nærmere bestemt en 520. Prisen var 139.000 kroner, ferdig registrert, og på kjøpstidspunktet var bilen kjørt noe over 135.000 kilometer.

Her var det ingen garantier, bilen «selges som den står». Annonsen for bilen var heller ikke veldig informativ. Utover «Rå kjøremaskin med riktige felger og coil-overs, var det ingen annen informasjon enn en utstyrsliste.

Verst var motoren

Kjøperen – eller altså klageren – forteller at bilen stoppet et par timer og 95 kilometer etter at den ble hentet. Dermed ble det henting av bilberger og transport til nærmeste lokale verksted. Der ble bilen inspisert nærmere – og listen over feil ble lang.

Klageren sendte dermed reklamasjon til innklagde, og redegjorde for hva verkstedet hadde avdekket av feil og mangler. Her var det feil med både bremser, styring og lys, støtdemperne foran var dårlige – men verst var det med motoren, som blant annet hadde dårlig trekkraft, sylinderlekkasje, feil med kjølesystem og vannpumpe – og med motorens styresystem.

LEKKER: Stilig bil, også fra denne vinkelen. Foto: BMW

Avviste tilbudet

Det lokale verkstedet anslo en kostnad mellom 50.000 og 100.000 kroner for å utbedre feilene.

Innklagde svarte med å tilby seg å reparere motoren for 15.000 kroner på sitt verksted, mot at klageren kom dit med bilen – alternativt å refundere tilsvarende beløp til klageren. Innklagde bemerket også at dette gjaldt motoren – resten av feilene «var slitedeler som klageren måtte forvente å utbedre».

Klageren avviste dette tilbudet, og krevde i stedet at innklagde skulle reparere bilen kostnadsfritt, i tillegg til å bekoste transport av bilen til verkstedet og tilbake til klageren etterpå.

Ikke gehør

Noen enighet ble det ikke, og i mellomtiden fikk klageren skiftet motor og utbedret resterende feil med bilen for til sammen 152.000 kroner. Med dette som bakgrunn krevde klageren prisavslag begrenset oppad til kjøpesummen på 139.000 kroner, samt erstatning pålydende 152.000 kroner.

Innklagde viste til sitt tidligere tilbud om å få reparere motoren, og avviste de øvrige kravene. I etterkant fremla innklagde et forslag til løsning med et prisavslag på 46.500 kroner – uten at dette fikk gehør hos klageren.

SUKSESS: 5-serien har vært en stor suksess for BMW, også i 2007-utgave. Foto: BMW

Må påregnes utgifter

Etter forgjeves megling i Forbrukertilsynet, havnet saken i Forbrukerklageutvalget. Her ble det fastslått at utvalget ikke «finner det sannsynliggjort at innklagde har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger ved kjøpet. Spørsmålet blir da om bilen er i dårligere stand enn det klageren med rimelighet kunne forvente.»

Ved vurderingen av om feilene utgjør en kjøpsrettslig mangel, bemerker utvalget at det «ved kjøp av en tretten år gammel bil med kilometerstand på 135 000, må påregnes utgifter til vedlikehold og reparasjoner, også umiddelbart etter kjøpet. Dette gjelder selv om bilen hadde en forholdsvis høy kjøpesum.»

Utgjør en mangel

Utvalget tok deretter stilling til om feil med bilens motor kunne ansees som en mangel. Her ble det henvist til fremlagt dokumentasjon av feil som oppsto etter to timer, og som medførte en reparasjonskostnad på 66.492 kroner. «Dette forholdet utgjør en mangel,» skriver Forbrukerklageutvalget, som legger vekt på at «innklagde ikke har fraskrevet seg ansvar for dette forholdet, og at uenigheten mellom partene har vært knyttet til hvordan utbedringen skulle foretas.

Selv om klageren måtte påregne en del reparasjoner i lys av bilens alder og kjørelengde, var det ikke grunn til å forvente et umiddelbart utbedringsbehov i denne størrelsesorden.»

Utvalget bemerker også at selv om bilen ble solgt «som den står», hadde klageren «en berettiget forventning om at bilen ville være i bedre stand siden bilen ble kjøpt via en profesjonell bilforhandler. Bilen har etter dette en kjøpsrettslig mangel.»

STILREN: Slik tok BMW 5-serie seg ut bakfra, her en 530i. Foto: BMW

Det ble erstatning

Om bilens øvrige feil fremholder utvalget at «dette er forhold som klageren må regne med å påkoste på en eldre bil med en kilometerstand på 135 000. Utvalget viser også til at klageren ikke har fremlagt noe sakkyndig uttalelse som tilsier at dette er forhold som utgjør en mangel i henhold til forbrukerkjøpsloven.»

I sin konklusjon fastslår Forbrukerklageutvalget at klagerens utgifter til motorskifte har vært nærmere 59.000 kroner. «Utvalget viser til at bilen hadde kjørt 135 000 kilometer på kjøpstidspunktet, og fikk med motorbytte en ny motor med 12 måneders garanti. Utvalget finner således at motorbyttet har medført en standardheving på bilen. Erstatningen må derfor fastsettes skjønnsmessig. Klageren tilkjennes etter dette kr 35 000,– i erstatning.»

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

