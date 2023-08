Gull verdt for alle med elbil – i morgen kommer ny strømstøtte

Fredag trår den nye strømstøtteordningen i kraft. Det skjer etter at regjeringen i fjor fikk mye kritikk for sitt svar på de skyhøye strømprisene.

I den nye ordningen dekker staten fortsatt 90 prosent av strømprisen som overstiger 70 øre pr kilowattime, før moms. Og fortsatt har ordningen et øvre tak på 5.000 kilowattimer i måneden.

Det nye er at strømstøtten heretter skal kalkuleres time for time, og ikke lenger basere seg på månedsgjennomsnittet.

Lader du ulovlig? Se hva du risikerer

Billigere å lade når strømmen er dyr

For deg som har elbil, betyr dette først og fremst at det ikke lenger vil være like lønnsomt å lade når strømprisene er lavest, siden staten nå uansett tar nesten hele regningen også i de dyreste timene. Da kan du like gjerne lade på dagen som på natten.

Det kan være bra for lommeboken, men endringene har møtt sterk kritikk. Mange mener at regjeringen nå har fjernet et viktig insentiv til å bruke strøm når belastningen i nettet er lavest, og i praksis har innført makspris på strøm.

– Endringen i støtteordningen er ikke fornuftig for samfunnet som helhet, fordi vi ender opp med å forsterke problemet vi prøver å løse, sier samfunnsøkonom Andreas Hoel-Holt i et innlegg hos Dagens Næringsliv.



Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight peker at endringen innebærer både fordeler og ulemper for forbrukeren.



– Med den forrige ordningen var det mulig å tjene penger på å bruke mer kraft når det var veldig lave priser. Den muligheten forsvinner nå, og det er negativt for kundene. På den andre siden kan du spare mer siden kraftprisen kuttes i de timene den er høy, sier han til NTB.



Ny Volvo får smart ladefunksjon



BILLIGERE PÅ DAGTID: Med endringene i strømstøtteordningen tar staten støyen også hvis du lader når strømmen er dyrest. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Neppe sjokkpriser med det første

Andre mener at hvermannsen ikke vil merke noe særlig til endringene. For det er lite som tyder på at vi går en ny vinter med sjokkpriser i møte. Det kan vi takke mye nedbør og fulle vannmagasiner for.

POSITIV: Marius Holm Rennesund i Thema Consulting tror at vinteren blir langt rimeligere for strømkundene denne gang. Foto: Ilja C. Hendel

– Kortversjonen er at det ikke betyr veldig mye for folk. Det har med at prisene for høsten og vinteren ser mye bedre ut enn det man har opplevd de siste par årene, sier, sier kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting.

Han tror likevel vi kommer til å oppleve økende strømpriser framover.

Rennesund spår følgende utvikling:

Sør-Norge: Strømpriser på i snitt 70–80 øre per kWh i fjerde kvartal i år, og én krone i begynnelsen av neste år.

Nord-Norge: Strømpriser på i snitt 30–40 øre kWh i fjerde kvartal i år, og 50–60 øre i starten av 2024.

Snittprisen på strøm endte på rundt 2 kroner per kilowattime i hele Sør-Norge i 2022. Det er nær tre ganger høyere enn det forrige rekordåret 2021 og 20 ganger høyere enn i 2020.

Rennesund tror neppe det ligger an til noen reprise fra forrige høst og vinter.

– Det kan bli kortere perioder med høyere priser hvis det blir kaldt vær, men det er i så fall snakk om perioder, sier han.

Nye superladere: Kan bli først i Norge

Få også med deg denne videoen: