Du har sikkert sett det du også – at det renner vann ut fra lasterommet på vogntog som kjører foran deg på veien. Årsaken er ofte at vogntoget frakter frysevarer, og at isen den ligger i har begynt å smelte. Svært ofte er det snakk om fisk.

Fisken som fraktes ligger nemlig i kasser fylt med is. Hvis lasterommet ikke er tilstrekkelig nedkjølt, smelter isen og slimete fiskevann kan da begynne å renne – først ut av kassene, deretter ned på gulvet – før det forsvinner ut og ned på veien.

Og det var nettopp dette som skjedde under vegvesenets kontroll i Bergen nylig. På en av de kontrollerte vogntogene var det skikkelig ille.

Trafikkfarlig

– Her fosset bokstavelig talt slimvannet fra fisken ut bak på tralla, sier Knut Namtvedt Sylta hos Statens vegvesen.



– Dette er noe skikkelig griseri vi ikke vil ha langs veiene. Det er ikke noe kjekt for trafikken bak vogntoget å få dette oppetter kjøretøyene, sier han.



Blir det snakk om store mengder, skaper nemlig slimet et sleipt og glatt føre som er trafikkfarlig. I tillegg er ofte væsken både blodig og illeluktende. Selv midt på sommeren skaper dette en glatt veibane, som spesielt er farlig for de som ferdes i trafikken på to hjul.



Temperaturen måtte stilles ned og vogntoget måtte stå til avrenning til det hadde stoppet opp.

BLODVANN: Dette bildet ble tatt i en tidligerer kontroll. Her ser vi tydelig at avrenningen inneholder blod fra fisken.

Flere årsaker

Det kan være flere årsaker til at sjåførene kjører rundt med for lav kjøling. En kan naturligvis være forglemmelse eller utilsiktet feilinnstilling, det kan også være feil på kjølesystemet.

Kjøling krever samtidig mye energi, og det kan derfor også hende at enkelte eksperimenterer med å finne temperaturen som gir best kost-nytte-effekt. I dette tilfellet var imidlertid temperaturen altfor høy.

Statens vegvesen har flere ganger tidligere advart om at avrenning av fiskevann fra vogntog har blitt et stort problem. I en større kontroll som ble gjennomført over to dager på Østlandet i fjor høst, ble hele 109 vogntog stoppet fordi det rant blodig fiskevann ut fra lasterommet. Samtlige måtte stå til avrenningen hadde stoppet.

