Godtar forbud mot bensin- og dieselbiler

Det norske nybilsalget består nå av over 90 prosent elbiler. Salget av bensin – og dieselbiler har gått kraftig tilbake de siste årene.

Det er ikke bare i Norge fossile drivlinjer er under hardt press. Det samme ser vi i resten av Europa.

EU spiller en viktig rolle. De har det ikke like travelt som våre hjemlige politikere, men har lenge jobbet mot et forbud fra 2035. Samtidig er ikke alle medlemsland like enige om dette. Og fra deler av bilbransjen har det vært sterke protester.

Må komme i gang

Men nå later det til at den europeiske bilbransjen ønsker å begrave stridsøksen. På en pressekonferanse på bilutstillingen i Geneve i dag har presidenten i European Automobile Manufacturers Association (ACEA), Renault-sjef Luca de Meo, uttalt at de ikke vil motsette seg et forbud.

Han sa blant annet at det er deres ansvar som bransje-ledere å ikke jobbe mot reguleringene.

– Vi motsetter oss ikke 2035. Nå må vi komme i gang, sa de Meo.

Ny storby stenger dieselbilene ute



IKKE IMOT: Bilbransje-sjefen Luca de Meo sier at de ikke vil motsette seg et forbud mot bensin- og dieselbiler fra 2035.. Foto: Eric PIERMONT/AFP/NTB.)

Skummel kombinasjon

Han understreket at et forbud mot bensin- og dieselbiler fra 2035 er gjennomførbart, men understreket samtidig at det må gjøres under riktige forutsetninger.

I dette ligger blant annet at europeisk bilbransje er sterkt bekymret for at kinesiske bilprodusenter nå er på full fart inn med rimelige elbiler.

Samtidig har etterspørselen etter elbiler sunket i flere land. I sum er dette en skummel kombinasjon for bransjen.

EU etterforsker også om kinesiske bilprodusenter som eksporterer biler til Europa mottar ulovlig økonomisk støtte fra den hjemlige staten.

Dette bilmerket skal kutte bensin og diesel – så sent som mulig



VIKTIG: Bilindustrien er en stor arbeidsgiver i flere europeiske land. Dette er Volkswagens kjempeanlegg i Wolfsburg. Foto: Michael Sohn /AP/NTB.

I strid med reglene?

Dette spørsmålet har bekymret EU-myndighetene i lang tid. Hvis det viser seg å være tilfelle, kan det bety at bilprodusentene har kunstig lave kostnader knyttet til produksjonen, sammenlignet med sine europeiske konkurrenter.

En slik praksis mener EU er i strid med regler fastsatt av WTO (World Trade Organization). Reglene forbyr nemlig statsstøtte som kan gi produsentene konkurransefortrinn som ikke er tilgjengelig for produsenter i andre land.

Hvis det viser seg å være riktig, kan resultatet bli at EU ilegger kraftige sanksjoner mot Kinas bileksport – for å utjevne forskjellene.



PÅ OFFENSIVEN: Flere kinesiske bilprodusenter har brukt Norge som et testmarked de siste årene, før de går inn i større markeder. Her er en forsendelse med biler fra BYD klare for å bli skipet til Norge.

Benekter alt

BYD har allerede uttalt at de kan produsere elbiler mye billigere enn markedsleder Tesla, som allerede er kjent for sin kostnadseffektive bilproduksjon.

Dette handler imidlertid om smarte produksjonsmetoder og egenutviklet batteriteknologi, ikke om statsstøtte, hevder produsenten.

Også kinesiske myndigheter har på det sterkeste avvist påstander om subsidiering. At kineserne er i ferd med å bli en stormakt også i bilindustrien, handler om «utholdende innsats og teknologiske innovasjoner», ifølge en uttalelse fra det kinesiske næringsdepartementet.

LES MER: Nei – det blir ikke et forbud i Norge

Video: Dette er siste elbilnytt i Norge