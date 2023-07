Saab var en liten, men høyt ansett, bilprodusent som holdt til i Trollhättan i Sverige, litt nord for Gøteborg. Her ble det produsert biler som hadde mange tilhengere særlig i de nordiske landene.

Dessverre var ikke dette på langt nær nok – og fabrikken markedsførte dessuten bilene sine som «innfødt nordbo». Flott som alibi for alle med lang og krevende vinter – men kanskje ikke like viktig for mulige kunder lenger sør i Europa, eller i andre verdensdeler.

Skjønt, amerikanerne trykket lenge Saab til sitt bryst, uten at det ble nok, det heller.

Kort sagt var resultatet at en liten fabrikk ble stadig mindre. Kassa ble stadig tommere – og mindre og mindre skjedde av forandringer, fornyelser og forbedringer. Og er det noe en bilprodusent i det lange løp tåler dårlig, så er det mangel på nyheter.

Hos Saab ble denne mangelen etter hvert tilnærmet kronisk, så det var ikke akkurat noen bombe at selskapet gikk konkurs i 2011.

STASELIG: 9-5 er en staselig bil også som sedan.

Forskjellen var utstyret

Saab var ansett som gode biler, selv om det røynet litt på for dette renommeet mot slutten. Merket var en av pionérene på forhjulsdrift, og var kjent for god fremkommelighet på vinterveier. Kjøreegenskapene fikk dessuten generelt mye ros.

Men en 9-3 var en 9-3, år etter år etter år, med bare små og sjeldne forandringer. Det samme gjaldt den litt større 9-5, som dukket opp som erstatter for Saab 9000 i 1997. Den kom først som sedan, og fra 1999 som stasjonsvogn. Mer enn konkrete nyheter, ble den siste perioden for Saab preget av et lite villniss av nye modellbetegnelser, der den største forskjellen ofte lå i utstyrsnivået.

VELLYKKET: Saab 9-5 stasjonsvogn kledte de fleste omgivelser godt. Foto: Saab

Fra noen tusenlapper

Saab 9-5, som ble lansert i 1997, var en populær bil i Norge, ikke minst som stasjonsvogn. Men som allerede antydet levde modellen uten store ytre og innvendige forandringer «to the bitter end», og ikke med alt for mange forbedringer og oppgraderinger teknisk heller.

Tidlige modeller – fra de siste årene på 1990-tallet og tidlig 2000-tall – ligger nå ute på bruktmarkedet med priser fra noen få tusenlapper til ca. 100.000 kroner, avhengig av kjørelengde og tilstand.

GIKK LEI: Det var ikke mye som var galt med denne førerplassen - men den gikk igjen, år ut og år inn - folk gikk lei av å vente på noe nytt. Foto: Saab

Hva mener eierne?

Det er absolutt muligheter for å gjøre gode kjøp av de siste årgangene Saab produserte, men forutsetningen er at du har tro på at deler og service er tilgjengelig. Det siste er selvsagt ikke noe problem – det første kan fort bli det på flere og flere områder

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt? Noe av det en konkurs gjør i et slikt tilfelle, er nettopp å skape tvil og uvisshet – ikke minst om tilgangen på reservedeler i årene fremover.

For å finne ut litt mer om tilstanden til disse bilene, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Fornøyde

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

Hva mener så de som eier Saab 9-5 om bilen sin? Det står faktisk ikke så verst til. De aller fleste er godt fornøyde, selv om det finnes noen få unntak. Biler fra 1997 til 2010 oppnår en gjennomsnittskarakter på 8,0 av 10 oppnåelige poeng, mens den nye store modellen fra 2011 oppnår 8,5 poeng.

KJØREGLEDE: Et ord Saab 9-5 eiere gjerne bruker er kjøreglede. Foto: Saab

– Fabelaktig kjøremaskin

Saab-eierne er da heller ikke snaue med superlativene om bilen sin:

«Meget godt fornøyd med bilen, og det er en bil som gir mye for pengene. Bedre komfort skal man lete lenge etter.»

«Fabelaktig kjøremaskin. Dieselmotoren drar godt, men bråker mye. Det virker også som om Saab-entusiaster aksepterer en del brutale ekstrautgifter på deler bare fordi det er Saab.»

«En meget god bil med suverene vinteregenskaper, super kjøreomfort og god innvendig plass. Flott design med praktiske løsninger, en langturbil i særklasse !»

– Synd den er borte

«Fabelaktig bil med topp komfort, bilverdenens beste seter, god plass og smarte løsninger. Et suverent valg i denne prisklassen.»

«Verdens beste bil - uten tvil.»

«Flott bil med topp kjøreegenskaper. Veldig god komfort, 10 på seter både foran og bak. God motor, nydelig bil på langtur.»

«Må være en av de beste bilene som er produsert. Synd den er gått ut av produksjon.»

IKKE FLERE: Noen vil faktisk ikke ha Saab 9-5 igjen, noe de slipper nå... Foto: Saab

Ikke alle like blide

Blant de Saab-eierne som har lagt inn sin mening i «Eierne mener», er det vanskelig å finne negative meldinger, men noen få var ikke like glade i bilen sin:

«Aldri mer 9-5.»

«Fornøyd med bilen lenge, men dyr i drift. Min siste Saab.»

– Går som en kule!

Noen har også tatt seg tid til å gi en virkelig detaljert beskrivelse av sin opplevelse av Saab 9-5 – som signaturen Philip, som har dette å fortelle om sin 2005-modell 2,0 T Vector Sport stasjonsvogn:

«Generelt en god bil! Masse morsomme små løsninger rundt omkring som man bare ser på Saab. Den går som en kule! Som sjåfør, passasjer og baksetepassasjer sitter du eksemplarisk! Et par eldre damer sa en gang at de aldri har sittet så godt i et baksete før! Personlig synes jeg Saab 9-5 overgår de fleste tyske varianter fra samme periode.

PRAKTISK: Det skyvbare gulvet i bagasjerommet var en kjempepraktisk detalj i Saab 9-5 stasjonsvogn. Foto: Saab

Alt har gått bra

2,3-literen med litt flere hester gir enda litt mer kjøreglede!

Jeg har hørt varierende rykter, men min Saab er generelt av god kvalitet. Etter snart 17 år og 200.000 km på veien begynner det å halte, men det er som forventet. Deler er ennå ikke et problem å skaffe på tross av den mye omtalte konkursen.

Her er det plass til alt man har behov for! Saaben har tatt flyttelass på flyttelass, utrettelige turer frem og tilbake til IKEA, med og uten henger - alt har gått bra, ennå ikke en ting jeg har funnet ut at ikke går inn i bilen!

Billig å kjøpe, og kan man litt selv, passe billig å eie!

Etter dagens standard er drøyt en liter per mil litt vel høyt. Kan presses ned til 0,8 på langkjøring, men likevel er bensinprisen det mest avskrekkende med denne bilen her.»

