God nyhet for de som vurderer å selge bilen

Etter et par år med rekordhøyt nybilsalg, har det roet seg kraftig i år. Noe forklares av et svært høyt antall nye biler som ble registrert i desember – før moms på elbiler og nye avgifter trådte i kraft.

Disse har så blitt solgt i starten av 2023, som 2022-modeller.

Men det er heller ingen hemmelighet at det bremset opp hos en rekke nybilforhandlere utover høsten i fjor. Mange begynte å merke både renteøkninger og generelt høyere priser.

Flere brukte elbiler

Det har altså blitt tyngre å selge nye biler. Men for de som vurderer å selge en brukt bil, ser det lysere ut.

Markedet for bruktbiler holder nemlig koken og er så langt i år helt på nivå med fjoråret.

Antall eierskifter ligger faktisk litt over i fjor og er nå på rundt 180.000 biler. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

I likhet med nyregistreringene, øker andelen elbiler som har fått ny eier, og utgjør nå 18 prosent. Økningen henger sammen med at det kommer stadig flere elbiler inn i kjøretøybestanden, og mange bruktbilkjøpere ønsker seg en elbil.

BESTSELGER: Nissan Leaf er en av elbilene det er flest av på bruktmarkedet. Nå utgjør elbilene til sammen 18 prosent av alle nyregistreringer i dette markedet.

Nybil = SUV

Registeringstallene viser også at det er ganske stor forskjell på hva slags type bil det selges mest av i bruktmarkedet – sett opp mot nybilmarkedet.

I nybilmarkedet er det SUV-ene som står for det største antallet, særlig da biler i mellom- og kompaktklassen. Disse utgjør til sammen 67 prosent andel av førstegangsregistreringene.

Beholde bilen lengre?

I bruktmarkedet er situasjonen annerledes. Der er det ikke SUV-er på toppen av listen, men vanlige kompakt- og mellomklassebiler. Her utgjør SUV-ene bare 26 prosent.

Litt lengre tilbake i tid har størsteparten av eierskiftene vært høyest nettopp blant kompakt -og mellomklasse segmentene.

– Det blir interessant å følge utviklingen framover nå som mange har en utfordret økonomi. Noe som igjen kan føre til at flere beholder kjøretøyet lenger, sier salg- og markedsdirektør Laila Mikalsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), i en pressemelding.

VIL HA SUV: ID.4 fra Volkswagen er et godt eksempel på det norske nybilkjøpere ønsker seg nå: Folkelig og elektrisk SUV. Foto: NTB

Eldre bilpark

– Vi har også sett at bilbransjen melder om at det i vår har vært en del avbestillinger og kanselleringer av nybilkjøp. Så selv om bruktmarkedet er den aller største «bilbutikken», er det ganske åpenbart at folks økonomi generelt bidrar til å prege hele bilmarkedet, sier Mikalsen.

Hun anfører at dette også har klimakonsekvenser:

– Totalt vil dette kunne øke gjennomsnittlig levealder på bilparken, noe som igjen kan være uheldig når det gjelder å nå fremtidige klimamål.

