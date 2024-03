Hyundai og Kia er to velkjente bilmerker i Norge. Noen av oss har også et forhold til SsangYong, som nå har skiftet navn til KGM.

Men husker du Daewoo? Også de fra Sør-Korea og med en temmelig innholdsrik historie.

Importen av Daewoo til Norge startet i 1994. Storhetstiden var rundt 2000, da var det noen tusen Daewoo-eksemplarer på norske veier. Blant annet var sedanen Leganza relativt vanlig som taxi. Og småbilen Matiz markerte seg ved å være Norges billigste bil.

En av de siste

Så gikk det bratt nedover. En titt på bruktmarkedet nå, viser at du ikke akkurat følger flokken hvis du går for en Daewoo. Det er nemlig bare ett eneste eksemplar til salgs.

Det er en bil som må være en av de aller siste som ble solgt her til lands, om ikke den siste. Vi snakker nemlig en 2004-modell, det er samme år som Daewoo-navnet forsvant. Merket ble kjøpt opp av amerikanske General Motors, som skiftet navn på bilene til Chevrolet.

Eksemplaret som er til salgs ved Birger N. Haugs Outletbutikk på Gardermoen er en Kalos 1,2 SE. Prisforlangende: 39.900 kroner.

TAXI: Husker du denne? Det ble solgt en del Daewoo Leganza i Norge en periode, en god del av dem som taxier. Men nå er det lenge siden vi har sett et eksemplar.

Solgt under mange navn

Vi snakker kompakt småbil omtrent på størrelse med Volkswagen Polo. Bilen er i underkant av fire meter lang og har et bagasjerom på 330 liter. Alderen tatt i betraktning er den relativt godt utstyrt.

Kalos var i sin tid en ekte verdensbil. Den ble solgt under en rekke ulike merkevarer: Blant dem Suzuki, Pontiac, Holden og nettopp Chevrolet. Den fantes som tre- og femdørs kombi, i tillegg til sedan.

For 39.900 kroner kan du bli eier av noe så sjeldent som en Daewoo Kalos. Foto: Birger N. Haug Outlet Gardermoen.

Hva med deler?

Under panseret finner vi en nøysom 1,2-liters bensinmotor på 72 hestekrefter. Servicer er tatt på 17.000-, 51.000- og 60.000 kilometer. Bilen ser ut til å ha hatt tre kvinnelige eiere, den siste i over 15 år. Nå er den nylig EU-godkjent og skal ha gode sommer- og vinterhjul.

Servicehistorikk og lav kilometerstand trekker opp. Den store usikkerhetsfaktoren her er deletilgang. Det bør man sjekke opp før et eventuelt kjøp. Husk også at dette kan være en vanskelig bil å selge videre. Er du blant dem som bytter bil ofte, skal du kanskje se deg om etter noe annet.

