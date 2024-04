Glemmer du dette kan motoren nekte å starte

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Hei Broom,

Jeg kjøpte en brukt Audi A4 diesel i vinter, og alt har fungert fint fram til nylig. Da fikk jeg plutselig et varsel om å etterfylle AdBlue. Jeg har hatt dieselbiler før, men aldri fått dette varselet. Har skjønt at det har noe med utslipp å gjøre, men er det egentlig nødvendig? Kan eventuelt varselet deaktiveres?

Fersk Audi-eier

Broom svarer:

Heisann! Du er nok ikke alene om å lure på dette. Kort fortalt er AdBlue en væske som sørger for å redusere utslippet av nitrogenoksider (NOx) fra dieselbiler.

Gamle dieselmotorer slapp ut store mengde NOx, noe som er skadelig for både mennesker og miljø. For å møte strengere miljøkrav, er derfor AdBlue blitt påkrevd i nyere dieselbiler. Væsken sørger for å omdanne NOx til ufarlig nitrogen og vann i katalysatoren.

KLAR VÆSKE: AdBlue reagerer med NOx og gjør dieselbiler mer miljøvennlige.

Hvis du ikke etterfyller AdBlue, kan du risikere at bilen nekter å starte. Teknisk sett trenger ikke motoren AdBlue for å fungere, men bilprodusentene er pålagt å legge inn en startsperre hvis AdBlue-tanken er tom.

Tanken er imidlertid ganske romslig på de fleste biler, og fyller du på ti liter kan du normalt kjøre flere tusen kilometer før du må etterfylle.

Noen stor kostnad er det heller ikke snakk om – normalt koster det 150-200 kroner for 10 liter, og du får tak i væsken på bensinstasjoner og der det selges bilrekvisita.

Og så over til det siste spørsmålet ditt – om varselet kan deaktiveres: Vi har sett eksempler på at noen har gjort dette, men særlig smart vil vi ikke påstå at det er. Det vil dessuten med stor sannsynlighet bli avslørt på neste EU-kontroll, med en kjedelig mangellapp som resultat.

Hilsen Broom-redaksjonen.

