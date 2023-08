Mens nybilmarkedet består av mer en 80 prosent elbiler, er situasjonen foreløpig en ganske annen på pickup-markedet. Så langt i 2023 domineres markedet fullstendig av to modeller – begge med forbrenningsmotor.

Og ser vi på juli isolert, står den ene av disse for mer enn 50 prosent av pickupene som ble registrert. Faktisk er den registrert i flere eksemplarere enn de fire neste på lista – til sammen!



Begrenset marked

Vi snakker om modellen D-Max fra Isuzu, og det er ikke første gang den topper registreringsstatistikken for én måned. Det har skjedd en rekke ganger siden Isuzu gjorde comeback i Norge i 2007.

Noe stort antall, sammenlignet med personbilmarkedet, er det imidlertid ikke snakk om. I juli isolert ble den registrert 77 eksemplarer, som altså er rundt 50 prosent av markedet.

På andreplass finner vi den argeste konkurrenten, Toyota Hilux, som ble registrert i 44 eksemplarer. Ser vi på året under ett, er det Hilux som kniper førsteplassen foran D-Max. Disse to dominerer fullstendig registreringslistene, og har nærmest delt markedet mellom seg.

LEDER SÅ LANGT: Toyota Hilux er så langt årets mest registrerte pickup i Norge

Elektrisk innslag

Først på tredjeplass så langt i år finner vi en elektrisk pickup. Maxus T90 er forøvrig den eneste elektriske pickupen som er tilgjengelig på det norske markedet i øyeblikket.

Interessen for elektriske pickuper har imidlertid skutt i været, særlig etter lanseringen av Ford F-150 Lightning, som også er på vei til Norge.

Populær firehjulstrekker

Isuzu har i flere perioder hatt Norges mest solgte pickup, og lanserte D-Max i en helt ny utgave i 2021. Da fikk den nytt karosseri og nytt sikkerhetsutstyr som LED-lykter, autobrems, filholder og blindsonevarsling.

I tillegg har D-MAX flere airbager enn mange nye personbiler, og har som en av få pickuper oppnådd fem stjerner i kollisjonstesten Euro NCAP.

D-Max kommer med en 1,9-liters dieselmotor på 163 hestekrefter. Etter å ha bygget mer enn 27 millioner motorer, er Isuzu blant de ledende innen dieselteknologi.



Som todørs varebil starter prisene nå på 509.000 kroner. Som firedørs med fem seter, starter prisen på 1.084.900 kroner. Da kommer den riktig nok med premium utstyrspakke.

Her i Norge er blant annet Redningsselskapet en stor Isuzu-kunde. I fjor kjøpte de inn et større antall D-Max Arctic Trucks 35 – en utgave som faktisk er utviklet i Norge. Det kan du lese mer om i artikkelen under.

Her er årets mest registrerte pickuper (januar til juli):

Modell Juli Så langt i år Isuzu D-max 77 416 Toyota Hilux 44 478 Ford Ranger 16 63 Maxus T90 6 74 Volkswagen Amarok 2 13

Kilde: OFV

