VW Amarok er blitt helt ny i 2023 – og det er nødvendig. Den populære pickupen hadde falt av lasset – og salgstallene ble dominert av konkurrentene fra Isuzu, Ford og Toyota.

Denne gangen gjør VW noe helt nytt – basert på et samarbeid med Ford. Amarok har nemlig fått samme platform og motorer som deres pickup Ranger.

Det er nå 13 år siden Amarok gjorde sin inntreden på markedet i Norge. Spørsmålet er om toget er gått for den en gang så populære oppskriften: Pickup med dieselmotor.

Når bilen blir en arbeidsplass, er det litt andre hensyn å ta, enn i en vanlig personbil.

VW har forsøkt å etterkomme disse ønskene. På flere områder synes vi de har lykkes – men særlig én ting irriterer oss skikkelig.

Amarok: Her er prisene

Mer og mer elektrisk

Men tilbake til markedet. For det har selvsagt skjedd endringer i denne nisjen, også. Og det handler nok en gang om elektrifisering. Kinesiske Maxus har banet vei i det norske markedet – med sin elektriske T90.

Samtidig skjer det store ting i USA – som også er i ferd med å påvirke markedet i Norge. Ford har lansert F-150 Lightning som ren elbil – og flere av de andre store er i ferd med å hive seg på trenden.

Pickup-segmentet er kanskje det siste som blir elektrisk – men nå er overgangen så vidt i gang, der også.

Vi er spent på om Amarok med sin dieselmotor føles utdatert, allerede.

PRAKTISK: De fleste som kjøper pickup bruker den som arbeidsplass.

Hva er nytt:

Vi snakker altså mer om en tvilling til nye Ford Ranger, enn en selvstendig oppfølger til forrige Amarok. Selv om utseendet er umiskjennelig VW.

Designendringene er det nok mange som ikke vil legge noe særlig merke til. Men det er blitt strammere linjer, mer sporty og moderne. Mer «europeisk» – mens Ranger har den klassiske USA-utstrålingen – barsk og litt mer old school.

VW og Ford har klart å gi de to helt ulike visuelle identiteter.

VW holder seg altså utelukkende til diesel, enn så lenge. Men testbilen har ikke noe puslete greier bak grillen, altså. Her ligger det en sterk, 3-liters V6-er og koser seg.

Ikke er det noen dvask girkasse, heller. VW har gått for 10-trinns automat. Silkemyk og effektiv.

Lavgirserie får du, også. Så her er det bare å legge i vei på den vanskeligste skogsbilvei.

Naturligvis har det skjedd viktige utbedringer med den nye Amaroken. Ikke minst er den blitt større. Lengden har økt fra 519 til 535 centimeter – og lasteplanet er blitt større og lettere å utnytte.

Siste generasjon får også over 25 assistentsystemer – hvor 20 er helt nye i Amarok. Blant annet kommer interaktive IQ.LIGHT – LED-Matrix-frontlys, adaptiv cruise control (ACC) og Front Assist-områdeovervåkingssystem.



STOR SKJERM: Innvendig er det mer personbilfølelse enn noen gang. Dessuten har Amarok litt premiumfølelse å by på, også.

Hvordan fungerer det?

3-literen er ingen racer. Men du merker hvor godt bunndrag det er. Trenger du kreftene til å komme deg fram i terrenget eller trekke tungt, er de tilgjengelig.

Selv om dette er en moderne, støysvak og effektiv motor, er du aldri i tvil om at det er diesel. For oss som henter den ene elektriske testbilen, etter den andre, er det uvant å høre og føle vibreringen av en dieselmotor som jobber.

Uvant, men slett ikke ubehagelig. Særlig fordi det er en påminnelse om at vi kan kjøre så langt vi vil, uten rekkeviddeangst. De som eier en Amarok slipper at arbeidsdagen brytes opp av lading, ladestasjoner som ikke fungerer eller av ladekøer.

Forbruket snakker vi ikke om. Det offisielle snittforbruket er såvidt over literen på mila. På langkjøring, uten last, klarer du kanskje det. I virkeligheten: Godt over literen.

Så baksiden av «kjøre så langt jeg vil»-medaljen, er altså godt synlig på kontoen din, når dagen er over.

PRAKTISK: På baksiden av midtkonsollen er det både 12 og 230 Volt-uttak.

På veien føles dette som en pickup. Komforten du er vant med i en vanlig familiebil er det bare å glemme.

Kanskje er det egentlig litt skryt til VW at jeg i det hele tatt nevner det. For grunnen til at jeg merker meg dette, har noe med forventningene interiøret og kvalitetsfølelsen skaper.

Testbilen som har skinntrukket multifunksjons-sportsratt, stor multimediaskjerm, skinn og kontrastsømmer på dashbordet og elektrisk justerbare sportsseter, gir mer enn en svak dunst av luksus. Det er rett og slett litt premium, her. Dermed øker forventningene deretter – også til kjøreegenskapene.

SPINKEL: Wiren som holder luka til lasteplanet ser spinkel ut. Men er også enkel og billig å erstatte.

Men så snart du ruller bortover, minner den deg på det: «Jeg er et arbeidsjern. Ikke glem det, selv om jeg har pyntet meg».

Det er mer bevegelse i bilen i alle situasjoner, og noen ganger merkes det for eksempel at vekten på bakhjulene er lavere, enn foran.

Kjøreegenskapene blir trolig bedre når du får last på planet, som på testbilen har en lengde på 1,63 meter og en bredde mellom hjulhusene på 1,23 meter. Her er bare å laste på Euro-paller.

Hengervekten er som før, 3,5 tonn. Men det er nå opptil 1.190 kilo nyttelast.

Men et par ting med Amarok irriterer. For eksempel får vi ikke skjøvet midtarmlenet framover. Et annet, og enda mer irriterende problem, er at koppholderne er for langt bak på midtkonsollen. Hvis du har en drikkeflaske eller brusflaske, kommer den i veien når du har armen på midtarmlenet, og du må vri deg for å nå flaska. Småting? Ja, kanskje. Forbasket irriterende i hverdagen? Det skal jeg love deg!

Tidligere kollega, Benny Christensen, var på lansering av denne bilen i Cape Town (!) – og fikk satt den på noen skikkelige offroad-prøvelser. Når han sier at den er kapabel til mer enn du egentlig trenger, så tror jeg han på det.

For øvrig er vadedybde (80 centimeter!), angrepsvinkel både foran (30 grader) og bak (25,6 grader) og bakkeklaring (237 centimeter) identisk med Ford Ranger. Begge har også lavgirserie og differensialsperre på bakaksel.

MODERNE: De digitale instrumentene er lette å lese og har god grafikk. Fysiske knapper på rattet lar deg bla gjennom de ulike menysystemene.

Konklusjon:

Det mest naturlige er å sammenligne denne bilen med Ford Ranger. Hvilken du foretrekker handler nok mest om personlige preferanser. Det er ikke veldig store forskjeller hverken når det kommer til plass, framkommelighet eller ytelser.

Men Amarok føles mer moderne og påkostet innvendig – og det gjenspeiles i en høyere pris.

Og aporpos pris: Testbilen koster drøyt 917.000 kroner, for deg og meg. Men så er det jo sånn at mange som kjøper akkurat disse bilene, slipper moms. Da ender du i stedet på 769.000 kroner. Fortsatt mye pengen, selvsagt ...

Kort sagt: Pris og hva du er vant med, blir trolig avgjørende for hva du ender opp med, av Amarok og Ranger. Men tiden for pickup med dieselmotor er i alle fall ikke over. Enda.

STORE KNAPPER: Det er alltid smart med store knapper på en pickup. Men temperaturen må du inn på skjermen for å justere på.

Bilen for deg hvis?

Du ønsker å kjøre elektrisk

4x4: Det mulig å kjøre Amarok med bakhjulsdrift, 4x4 og 4x4 med lavgir og differensialsperre på bakaksel.

Ikke bilen for deg hvis?

Du trenger et arbeidsjern som får jobben gjort

GOD PLASS: Her får du med deg mye. Planet måler 163 centimeter.

VW Amarok Aventura 240 hk V6 TDI Motor og ytelser: Motor: 3-liter V6, diesel

Effekt: 240 hk / 600 Nm

0-100 km/t: 8,8 sek.

Toppfart: 180 km/t

Forbruk: 1,02 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 535 x 191 x 175 cm

Bagasjerom: liter

Vekt: 2.365 kg

Tilhengervekt: 3.500 kg

Taklast: 85 kg

Nyttelast: 1.190 kg Pris: Startpris: 721.300 kroner (204 hk, diesel)

Pris testbil: 917.000 kroner (med moms) / 769.000 kroner (uten moms)

