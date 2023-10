Glem Årets bil: Neste fra Jeep blir noe helt annet

Amerikanske Jeep er høyaktuelle i Norge med den kompakte crossoveren Avenger. Dette er merkets første helelektriske bil, og den har allerede rukket å bli Årets Bil 2023.

Bilen er spesielt bygd for det europeiske markedet, og produseres dessuten også her – nærmere bestemt i Polen.

Den neste derimot, skal komme fra USA og har foreløpig fått navnet Wagoneer S.

Test Jeep Avenger: Skal mangedoble salget i Norge



Skikkelig kraftplugg

Dette blir en stor SUV, mer i tråd med det mange forventer fra Jeep, som drift på alle fire hjul og solide ytelser.

Mens Avenger er en modell som er hører hjemme i budsjettklassen, sikter Jeep seg inn mot premium/luksussegmentet med Wagoneer S.

Og det er ikke småtterier amerikanerne skal slå i bordet med denne gangen. Ifølge Autocar blir bilen bli rundt fem meter lang, litt mindre enn dagens Grand Cherokee.

Foreløpige opplysninger tyder på at den vil få to motorer på totalt 600 hestekrefter. 0-100 km/t skal være unnagjort på ned mot 3,5 sekunder, og det er ventet at bilen får en rekkevidde på rundt 60 mil.

På sikt planlegges også en Grand Wagoneer, med hele 80 mil rekkevidde.

(Fortsetter etter bildekarusellen)

HELT NY: Her ser du flere bilder av Wagoneer S.

Wagoneer S blir en av de første fra Stellantis-gruppen som bygges på den største utgaven av STLA-plattformen, som har fått navnet STLA Large.

Plattformen kommer i fire forskjellige størrelser, og vil etter hvert benyttes på de aller fleste nye bilene fra Stellantis – som Opel, Peugeot, Citroën, Fiat og RAM, i tillegg til Jeep. Nylig ble det kjent at den mellomstore crossover/SUV-en Peugeot E-3008 skal bygges på den litt mindre STLA Medium.

Nytt Jeep-flaggskip kommer til Norge i år – og det er ikke elbil



Kommer i 2025

Wagoneer S er ventet på det amerikanske markedet først, og det skjer i 2024. Året etter kommer bilen til Europa – og helt sikkert Norge inkludert.

Det er naturligvis lenge til vi får detaljer om eventuelle priser, men amerikanske Motortrend spekulerer i at den vil ligge på mellom 75.000-100.000 dollar, eller rundt 750.000-1.000.000 kroner. Til sammenligning får du Avenger fra 349.900 kroner.

Broom kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.

Nå blir en legendarisk bil elektrisk



Vi har forresten testet nye Grand Cherokee. Hvordan det gikk, ser du her: