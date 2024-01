En rekke hevinger gjør at vi nå har det høyeste rentenivået på mange år her i Norge. Det kjennes på lommeboka for alle som har lån.

Dette merkes også godt for de som selger dyre varer som gjerne finansieres med lån. Bilbransjen er ikke noe unntak. 2024 ligger an til å bli et krevende år for nybilsalget. Dermed må man også tenke nytt.

Ford går nå ut med et av de beste rentetilbudene vi noen gang har sett på nybil.

0,24 prosent rente

– Vi gjør det stikk motsatte av Norges Bank og sikrer våre kunder en lav og forutsigbar månedskostnad i en krevende økonomisk hverdag, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.



Her handler det om fastrente på 0,24 prosent i tre år, både for lån og privatleasing. Dette gjelder kontrakter som inngås fram til 31. mars 2024.

– Det er fortsatt meget stor interesse for Mustang Mach-E, men vi ser at nordmenn er bekymret for egen økonomi - vi vil derfor sikre at vår Mustang Mach-E blir enda mer konkurransedyktig, samtidig som vi bidrar til at overgangen til en helelektrisk og mer miljøvennlig bilpark i Norge fortsetter i samme tempo, sier Berg, i en pressemelding.

STILLERE: Bilbransjen merker godt at det er tøffere tider. På bruktbil er aktiviteten god, men nybilsalget har bremset opp. Illustrasjonsfoto.

Tøft halvår

Mustang Mach-E økte i 2023 sin markedsandel i Norge fra 2,4 til 3 prosent – og ble den sjette mest solgte bilmodellen totalt i Norge.

– Det er en kjensgjerning at spesielt det neste halvåret vil være en tøff økonomisk tid for mange nordmenn. Med dette svært attraktive fastrentetilbudet tror vi flere vil investere i en ny elbil. Sammen med fem års fri service, er dette en av de klart beste og forutsigbare tilbudene du kan få nå om du er ute etter en ny elbil, sier Berg.

Han forteller at tilgangen på nye Mustang Mach-E nå er meget bra for de fleste varianter, og at ventetiden på ny elektrisk SUV er svært kort.

SELGER BRA: Ford Mustang Mach-E ble den sjette mest solgte bilmodellen i Norge i fjor. Det er en sterk prestasjon, særlig når vi vet at det har kommet veldig mange nye konkurrenter inn i klassen de siste årene.

Bedre enn priskutt

Fjoråret var preget av gode tilbud og kampanjepriser på mange nye biler. I tillegg hadde flere merker gode finansieringstilbud.

Ved å «subsidiere» bilkjøperne på denne måten, slipper man rene priskutt, som kan skape støy ute i markedet. Ikke minst blant dem som har kjøpt bil like før prisen blir satt ned. Rene priskutt påvirker også bruktbilprisene, der mange vil oppleve at bilen deres blir mindre verdt «over natten».

Ford var en av dem som kjørt hardt på lav rente i fjor. Da tilbød de i en periode 0,25 prosent rente på nettopp Mustang Mach-E. Nå har de altså pressen renta enda litt lavere.

