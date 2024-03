Nesten to år har gått siden Renault avsluttet produksjonen av sin Scenic. Flerbruksbilen med røtter tilbake til 1997 var rett og slett kommet til veis ende, uten at noen oppfølger var klar.

Men nå er Scenic-navnet tilbake, og ikke helt overraskende som helelektrisk bil. Samtidig har den blitt mye mindre flerbruksbil enn før. Nå er Scenic en ganske høyreist crossover. Den er også en elbil som gir deg mye rekkevidde for pengene.

Renault tilbyr to batteripakker: 60 og 87 kWt. Det gir rekkevidde på 428 til 622 kilometer.

Rimeligste utgave med største batteri koster ikke mer enn 439.900 kroner. Topputgaven Iconic med mye utstyr innabords kommer på 479.900 kroner.

Den norske Renault-importøren har hårete mål for Scenic - rett og slett at den skal tredoble salget dere i Norge i år. Nå har vi tatt turen til Malaga i Spania, for aller første test av Scenic.

LØFT: Den norske importøren håper at Scenic skal gi dem et skikkelig løft i Norge. Dette er for øvrig utstyrsversjonen Esprite Alpine.

Hvordan er den å kjøre?

Målgruppen er familier og det bærer også kjøreegenskapene preg av. Bilen er komfortabel og velkjørende på landevei og motorvei. Lavt tyngepunkt og god akselavstand bidrar til det.

På svingete fjellveier rundt Malaga, er den ikke like mye på hjemmebane. Der merkes det at bilen er ganske mykt satt opp. Styringen er heller ikke super-presis, men pluss for god motstand i rattet.

220 hestekrefter er nok til å gi et helt OK kraftoverskudd. Men det er mange elbiler som er kjappere enn Scenic. 7,9 sekunder på 0-100 km/t er langt bak de raskeste.

Støydempingen er god til å være en bil i denne klassen, Renault har lykkes med å få både vei- og vindstøy ned på et lavt nivå.

Scenic er bygget på samme plattform som blant andre Nissan Ariya. Den får du med firehjulstrekk, men det er så langt ikke noe tema hos Renault. Forhjulsdrift er det som gjelder. Vi spør naturligvis om 4x4 kan komme etter hvert, men får ikke noe godt svar på det.

Pangstart: Renault Scenic ble Årets bil i Europa

SNART I NORGE: Scenic i en spansk rundkjøring. Snart bør dette også bli et ganske vanlig syn på norske veier.

Plass og praktiske løsninger

545 liter bagasjerom er veldig bra i en bil som tross alt ikke er mer enn 4,47 meter lang.

ROM: Liten kjeller bakerst i bagasjerommet, her kan du for eksempel oppbevare ladekabelen.

Som vi har sett på ganske mange elbiler etter hvert: Bagasjerommet har en kjeller helt bakerst. Du må pakke litt smart, men gjør du det, er det ikke noe problem å utnytte denne plassen også.

Bagasjerommet har dobbelt gulv, for at du skal få flatt gulv når du slår ned baksetet. Når du trenger mest mulig bagasjeplass, tar du bare ut dette gulvet.

Det er ingen frunk foran. Men du kan trekke tilhenger på inntil 1.100 kilo og ha 75 kilo på taket.

Ikonet gjenoppstår: Her er nye Renault 5



STORT: 545 liter bagasjerom er et pent tall. Bakseteryggen er tredelt, her kan du få med lange gjenstander i midten.

Bak rattet:

Førerposisjonen er fin, her bør de aller fleste finne seg godt til rette. Det er én skikkelig koppholder foran, det er også mulig å få til en ekstra, ved å flytte på skilleveggene i rommet lengst frem og ned under dashbordet. Pluss for egen plass til mobilen og god plass mellom setene.

Renault oppgir et offisielt strømforbruk på 16,9 kWt/100 kilometer. I vår testrute rundt Malaga ender vi på et snittforbruk på 18 kWt/100 kilometer. Da i en god blanding av motorvei, landevei - og svingete fjellveier. Det er ganske mye trafikk og også ganske moderate fartsgrenser, så snittfarten blir ikke kjempehøy. Det er rundt 20 grader, vi snakker altså norske sommertemperaturer her.

Scenic skiller seg ikke ut med høy ladehastighet. Det offisielle tallet her er 150 kW (130 for minste batteripakke). Men Renault understreker at de har jobbet mye med å sørge for en jevn ladekurve og sier at du skal kunne lade fra 15-80 prosent på 37 minutter. Som vanlig er det forutsatt ideelle forhold.

Zoe hadde lade-trøbbel – da fant importøren på noe smart



FØRERPLASS: Høy skjermfaktor i interiøret, men Renault har også puttet inn mange knapper og brytere.

Livet i baksetet:

Her har Renault tryllet fram imponerende mye plass, uten at det har gått ut over bagasjerommet.

SMART: Midtarmlenet i baksetet inneholder to smarte skjerm-holdere, enten for nettbrett eller telefon.

To voksne har rikelig plass i baksetet. Det store glasstaket gjør det lyst og luftig, beinplassen er svært god. Flatt gulv er også positiv her. Det går greit å sitte i midten også, men de to ytterste plassene er helt klart de mest komfortable.

Midtarmlenet har et ekstra rom med to ladepunkter. I tillegg to innovative koppholdere som også har en uttrekkbar løsning for å feste mobil eller nettbrett i. Kjempesmart og noe barnefamiliene helt sikkert vil sette pris på. Bord på forsetene som tidligere har vært en Scenic-signatur, får vi imidlertid ikke.

Denne Renaulten finnes egentlig ikke



ROMMELIG: Bakseteplassen er imponerende god, her er det også helt flatt gulv.

Design – utenpå og inni:

Lillebror Megane E-Tech er etter vår mening en av de tøffeste bilene i sin klasse. Scenic har med seg flere av de samme designelementene. Det er mange skarpe linjer her og flere stilige elementer, som mønsteret i «grillen».

Førsteinntrykket er også at den ligner ganske mye på Peugeot E-308. De franske bilprodusentene tenker tydeligvis litt likt. Alt i alt synes vi designet sitter godt, men en bil mange snur seg etter, er ikke Scenic.

Renault har ikke kastet seg på minimalismebølgen innvendig. Det er ganske høy skjermfaktor på dashbordet, men det er også mange knapper og brytere her. Vi har sans for knapperekken under skjermen i midten, den sparer oss for mye trykking på skjermen,.

Hele tre hendler (inkludert girspak) på høyre side av rattet fremstår som litt rotete. Det er også lett å ta feil i starten. Flere funksjoner betjenes fra knappene på rattet. Ikke alt er like intuitivt her, Renault har forbedringspotensiale på noen ting. Det gjelder også betjeningen av for eksempel kjørecomputeren.

Her har de klassens tøffeste bil

ENDRING: Tidligere var Scenic flerbruksbil, nå er den mer i crossover-klassen.

Techfaktor:

Alt det vi forventer at sikkerhetsutstyr på en ny bil i 2024 er på plass her, inkludert varsling når du kjører over fartsgrensen (ny EU-regel). Denne kan slås av, men det må gjøres for hver tur. Det har EU bestemt.

Renault er stolte over at Jean Michel Jarre har vært med på å utvikle lydanlegget i bilen. Det gjør også en god jobb. Apple Carplay og Android Auto er naturligvis på plass.

Bilen kan oppdateres trådløst. Mange elbiler kommer nå med muligheten for å hente ut strøm fra batteriet (V2L): Det har ikke Scenic.

Denne Renaulten er virkelig noe for seg selv



PRISER: Renault priser aggressivt når de nå kommer med helt ny Scenic. Her kan du få over 600 kilometer rekkevidde til ikke veldig mye over 400.000 kroner.

Konklusjon:

Det er ingen tvil om at Renault Scenic er mye bil for pengene. Kombinasjonen rekkevidde, pris og plass er ganske unik, i tillegg får du også rause utstyrspakker. Vi tror mange norske kjøpere vil gå for toppmodellen Iconic. For 479.900 kroner får du da en elbil som leverer det aller meste av hva en familie trenger.

innvendig er den mer tradisjonell enn mange konkurrenter. Vi har sans for at Renault har beholdt flere brytere og knapper. Det er praktisk i bruk og sparer deg for all skjermtrykkingen du må gjøre i mange av konkurrentene,

Det eneste enkelte vil savne, er nok firehjulstrekk. Mange norske bilkjøpere i denne klassen ønsker seg det. Spørsmålet er hvor avgjørende det er, kontra å spare ganske mye penger og også få mer rekkevidde.

Som sagt i innledningen har importøren store ambisjoner for Scenic-salget. For optimistisk? Nei, etter å ha fått testet mener vi ikke det. Det vil overraske oss stort om ikke dette er bilen som virkelig setter fart på Renault-salget i Norge igjen.

Prisene vakte oppsikt – og med god grunn



Renault Scenic E-Tech Iconic Motor: Elektrisk, én motor

Effekt: 220 hk/300 Nm

0-100 km/t: 7,9 sekunder

Toppfart: 170 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 87 kWt

Rekkevidde strøm (WLTP): Inntil 622 kilometer

Forbruk: 16,9 kWt/100 kilometer

Ombordlader: 11 kW

Hurtiglading: Inntil 150 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 447 x 186 x 157 cm

Bagasjerom: 545 liter

Vekt: 1.933 kilo

Tilhengervekt: 1.100 kilo

Taklast: 75 kilo Priser: Fra 439.900 kroner (Long Range Techno) Pris testbil: 479.900 kroner (Long Range Iconic)

Video: Her er førsteinntrykket vårt fra Spania