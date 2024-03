Bilmerket Smart er først og fremst kjent for sine kompakte bybiler. Nå sikter de seg inn i et helt andre segmenter. De to siste modellene er nemlig langt større, og begge har god plass til en familie på fire.

Den første kom til Norge i fjor høst, og heter #1 ( «hashtag one»). Det er en kompakt og høyreist SUV. Nå lanseres også #3, og Broom har nettopp vært med på avdukingen. Den foregikk hos importør Bertel O. Steen på Lørenskog.

Tysk-kineser

Smart er i dag eid 50 prosent av Mercedes og 50 prosent av kinesiske Geely, samme selskap som blant annet eier Volvo og Polestar. Bilene designes av Mercedes Design Studios, og bygges i Kina, av Geely.



Både #1 og #3 bygges på samme plattform som Volvo EX30, og deler mange av de samme tekniske egenskapene. #3 er den største av de tre.

Bilen omtales som en mellomstor crossover/SUV i premium-segmentet. Det betyr blant annet materialvalg av høy kvalitet og fyldige utstyrspakker som standard.

#3 har en glatt og aerodynamisk design, med flere hint mot moderselskapet Mercedes. Se bare på baklysene.

SMART #3: Her ser du bilder av både eksteriør og interiør.

- Fullverdig familiebil

Med sine 440 centimeter er den 17 centimeter lengre enn EX30 og 13 centimeter lengre enn «lillebror» #1.



– Smart #3 er en enda mer anvendelig bil enn #1. Dette er en fullverdig familiebil som fint kan være familiens bil nummer én, sier Christian Halvorsen til Broom. Han er ansvarlig for Smart-satsingen i Norge.

FAMILIEBIL: Christian Halvorsen og Smart frir til familer med nye #3.

Vi har så vidt prøvesittet i bilen, og kan langt på vei bekrefte denne påstanden. Den høye midtkonsollen gir en følelse av å sitte i en cockpit, uten at det oppleves som trangt. Alle betjeningsorganer er enkle å nå, og den høyreiste skjermen har et brukervennlig oppsett.

Plassen i baksetet er vesentlig bedre enn i Volvo EX30, både i lengderetning og høyde. Her sitter to voksne i størrelse L meget behagelig. Takket være panoramasoltaket er det også god klaring i høyden.

Bagasjeplassen er temmelig midt på treet for klassen, med sine 370 liter. I tillegg er det et lite oppbevaringsrom under panseret på 15 liter. Det er nok til ladekabler og en pose med spylervæske. Hengerfeste er tilvalg, og maksvekten er 1.600 kilo.

To utgaver

I første omgang kommer #3 til Norge i to utgaver. Pro+ har drift på bakhjul, én motor på 272 hestekrefter og et batteri på 62 kWt netto. Det skal gi en rekkevidde på inntil 435 kilometer.

Bilen kommer rimelig godt utstyrt, med blant annet 19-tommers hjul, panoramasoltak, 360-graders kamera og kunstskinnseter.

På topputgaven Brabus er det derimot ikke spart på noe som helst. Denne er utviklet i samarbeid med nettopp tuningfirmaet Brabus, og kommer blant annet med 4x4 og to motorer på totalt 428 hestekrefter.

0-100 km/t skal være unnagjort på styggraske 3,7 sekunder, og rekkevidden er oppgitt til 415 kilometer for Brabus-utgaven. Batteripakken er identisk.

For øvrig kommer denne med oppgraderte sportsseter med ventilering, headup-display, større musikkanlegg og 20-tomme hjul som standard.

Begge utgaver har en oppgitt maks ladeeffekt på 150 kW, og 10-80 prosent kapasitet skal være unnagjort på under en halvtime.

SPORTSLIG: Brabus-utgaven er toppspekket med blant annet sportsseter i alcantara og heftige ytelser.

– Krevende marked

I første omgang skal bilen selges gjennom Bertel O. Steen-avdelinger i Oslo-regionen, Stavanger, Trondheim og Bergen. Halvorsen vil ikke gå inn på hva de forventer av salg av modellen, og vedgår at markedet er krevende.

Salget av #1 har for eksempel ikke tatt av. Ifølge Elbilstatistikk.no har det foreløpig kun blitt registrert 38 eksemplarer. Halvorsen er imidlertid ikke bekymret.

– Nå handler det først og fremst om å bygge et fundament. Det tar tid å bygge opp en ny merkevare i dagens marked. Vi skal imidlertid ha de beste forutsetninger, med solide og gode produkter som appellerer, sier han.

Smart #3 kommer for salg senere denne uken, og prisene blir offentliggjort tirsdag kl 08. Vi kommer til å oppdatere saken med priser på det tidspunktet.

