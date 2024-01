Snø og is på bilen kan være både frustrerende og vanskelig å få bort. Særlig hvis man har dårlig tid. Og akkurat det hadde trolig eieren av bilen du ser på bildet over.

Han tok seg nemlig ikke bryet med å fjerne mer enn høyst nødvendig (eller strengt tatt ikke det heller) før han la ut på tur.

Snøryddingen ble ikke politiet nevneverdige imponert over. De stoppet bilen.

Mellom 1.500 og 3.000 kroner

– Den går ikke. Vi synes alle det kan være litt plagsomt å fjerne snø og is fra bilens ruter, før vi trykker på gassen og kjører av sted, skriver nemlig politiet i Sørøst-Jylland i Danmark.



Bileieren hadde kanskje likevel flaks som ikke ble tatt for samme dårlige ryddejobb i Norge ...

Den danske avisen Netavisen skriver at bøtesatsen for dette ligger på mellom 1.000 og 2.000 danske kroner, omregnet til norske kroner mellom 1.500 og 3.000. Ved alvorlige tilfeller kan førerkortet også beslaglegges.



ILLE: Hver vinter stopper norsk politi en rekke biler der føreren har altfor dårlig sikt. I mange tilfeller ryker førerkortet på stedet. Foto: Politiet.

Hele vindusvisker-feltet

Hadde dette skjedd i Norge, er det nok veldig mye som tyder på at føreren hadde måttet levere inn førerkortet, i tillegg til å betale en bot i størrelsesorden 4.000 kroner og oppover.

MÅ FJERNES: Hvis bilen ser slik ut, da skal du IKKE bare kjøre avårde. Foto: NTB

Regelen her hjemme er at man hele feltet som dekkes av vindusviskerne skal være fritt for snø og is. Det må også være god sikt til sidene.

Dessuten slår politiet ned på manglende fjerning av snø andre steder på bilen. Poenget er at den ikke skal fyke av og skape farlige situasjoner for andre i trafikken.

