Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Alfa 166, en virkelig italiensk lekkerbisken!

Året var 2000 – og begivenhetene var mange. Den russiske atomubåten Kursk gikk til bunns i Barentshavet, Air France’ Concorde styrtet i Paris – og her hjemme ble Jens Stoltenberg statsminister for første gang.

I mai kastet de brutale barnedrapene i Baneheia i Kristiansand en skygge over hele landet – og helt på tampen av året forlovet kronprins Haakon seg med Mette Marit Tjessem Høiby.

Kjøreglede

I en litt mindre skala skaffet jeg meg ny bil. På forsommeren, om jeg ikke husker feil, hentet jeg min røde Alfa 166 V6 2,5 liter hos Bergheim Auto i Drammen. Det var en ikke lite blid selger, Per Rosengren, som overrakte nøkler og vognkort til en minst like blid bileier!

For Alfas nye storbil var en virkelig seriøs bilanskaffelse den gangen, en godt motorisert kjøremaskin med en prislapp litt forbi den halve millionen – i 2000. Bilene fra Alfa Romeo var generelt dyre, men var også anerkjent som noe av det mest kjøreglade man kunne bevege seg omkring i. Dessverre var det relativt få som tok seg råd til den italienske kjøregleden, så på registreringsstatistikkene kom merket aldri særlig høyt.

Litt salg var det av de mindre modellene, som 147 og 156 – men store 166 ble det aldri solgt særlig mange av.

NYDELIG: Alle forutsetninger for å trives med denne førerplassen! Foto: Alfa Romeo

Til Arma di Taggia

Mitt valg av bilen hadde en svært direkte sammenheng med minnene om store kjøreopplevelser med modeller som sjarmerende Alfasud, kvikke Alfa 33 og ikke minst selve rosinen i pølsa, GTV6! Dette ble det avgjørende bakteppet for tre års kjøreglede med Alfa 166.

Et av de beste minnene fra denne spesielle bilen, var en sommerferie-tur til opprinnelseslandet; til småbyen Arma di Taggia like øst for San Remo. Her snakker vi langkjøring, nokså nøyaktig 1.500 kilometer var det fra vi kjørte i land fra «Prinsesse Ragnhild» i Kiel og til vi var på hotellet i Arma di Taggia. Det var strake veien fra Kiel sørover til Frankfurt, videre til Basel, inn i Italia ved Como, forbi Milano og ned til Middelhavskysten kysten like vest for Genova. Derfra var det beskjedne 150 kilometer igjen til Arma di Taggia.

– Full, Sir?

For kjøring av dette slaget, stort sett bare på motorveier, var Alfa 166 perfekt. Seter, fjæringskarakteristikk og støyisolasjon ga – sammen med en særdeles kultivert V6-motor – fremragende komfort og uanstrengt kjøring over veldig lange etapper.

Noe av det jeg husker best fra denne turen, var den fantastiske mottakelsen vi fikk på de fleste italienske bensinstasjoner! Det var tydelig at det ble lagt merke til at en nordmann hadde valgt en av støvlelandets fineste bilmodeller. Her skvatt stasjonsbetjenten omtrent opp i grunnstilling når vi rullet inn til pumpene, og hadde pistolen klar før vi hadde stanset helt: – Full, sir?

KROM: Lekkert var det også under panseret. Foto: Alfa Romeo

Stjal logoen

Og Alfa 166 utløste virkelig tjenesteiver: – Skal jeg sjekke oljen? Fylle på spylervæske? Vaske frontruten? Den norske gjesten med prestisje-Alfaen skulle tilfredsstilles, uansett hva! Gjennom to ferieuker med avstikkere også til Frankrike – Monaco og Cannes – ble det en del kjøring, så det ble flere bensinstasjonsbesøk. Service på adelsnivå var det hver eneste gang!

Minneverdig var det også en natt på hjemveien. Vi overnattet på et hotell i nærheten av Freiburg – og da vi skulle kjøre videre etter frokost var Alfa-logoen over bagasjeromslåsen brukket av og stjålet. Vi følte oss likevel i godt selskap. Tidligere tiders Mercedes-eiere – også undertegnede – var nemlig noe plaget av tyveri av Mercedes-stjernen foran på panseret.

Så løsnet den!

Som tidligere nevnt, valgte jeg til min Alfa 166 en V6-motor på 2,5 liter med 190 hestekrefter. Motivasjonen var sterk og klar, og det måtte den pent være for pristillegget fra 4-sylindret motor var grisete stort. Men mye krefter, mye fart og høye ytelser ble for fristende.

Den første tiden jeg hadde bilen, i alle fall 7-8 måneder, var jeg skuffet. Jeg syntes ikke bilen leverte det motoren lovet, samtidig som den forsynte seg i overkant av bensinen. Men så, ganske plutselig etter drøyt 11.000 kilometers kjøring, løsnet den skikkelig. Etter det leverte den heller i overkant av fabrikkens løfter, samtidig som forbruket sank til et helt akseptabelt nivå.

INNBYDENDE: For bare å gi et lite inntrykk av interiøret... Foto: Alfa Romeo

I sitt livs form

Morsomt! Og ekstra morsomt at den toppet formen før vi satte kursen for Italia!

Da jeg kvittet meg med den signalrøde Alfa 166’en, var den gått nærmere 75.000 kilometer, og var i sitt livs form. Så den som kjøpte den er jeg sikker på hadde en utmerket bil lenge.

For hele den tiden jeg hadde bilen, kostet den ikke en eneste krone utover obligatorisk service.

Folk snudde seg etter den

Hvorfor jeg ikke hadde den lenger, når den var så bra? Godt spørsmål, som har flere svar. Gjennom et langt liv som motorjournalist har jeg alltid byttet bil etter to, toppen tre år - noen ganger enda oftere. Og veldig ofte har jeg byttet til et annet merke. Det siste har mange ganger vært motivert av nyhetens interesse – og noen ganger også for å flagge nøytralitet ved ikke å ha samme merke hele tiden.

Og av alle bilene jeg har hatt, er Alfa 166 en av de jeg har likt best. Den eksklusive italieneren med sin typiske kileform var også en bil folk snudde seg etter, om nå det skulle bety noe fra eller til for valget...

HEKK: Alfa 166 tok seg godt ut bakfra også. Foto: Alfa Romeo

Alfa 166 V6 2,5 liter 2000-modell:

Motor: V6, 2,5 liter. 190 hk. Maks. dreiemoment 222 Nm v/5.000 o/min. 4 ventiler pr. sylinder.

Drivverk: Forhjulsdrift, 5-trinns manuell girkasse

Lengde x bredde x høyde: 4,72 x 1,82 x 1,42 m

Akselavstand: 2,70 m

Dekkdimensjon: 205/55 WR 16

Egenvekt: 1.490 kg

Tillatt totalvekt: 2.000 kg

Bagasjerom: 490 liter

Akselerasjon, 0-100 km/t: 8,4 sek.

Toppfart: 225 km/t

Bensinforbruk, blandet kjøring: 1,14 l/mil

Pris: Ca. 530.000 kroner.

