Gjett om denne vakte oppsikt for 40 år siden

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om «romskipet» Audi 100 Avant i meget aerodynamisk 1983-design.

Blant sprekingene

Blant alle bilene jeg har eid, inngår også tre Audi 100 – klassikeren 100 GL fra 1975, den noe mer anonyme (i mine øyne) Audi 100 sedan fra 1977 – og endelig den atskillig mer spennende og spreke Audi 100 GL5E Avant.

Den sistnevnte var en slags krysning av stasjonsvogn og coupé, med den veldig skråttliggende bakluken. En nydelig bil var det, og med den 5-sylindrede motoren med 136 hk hørte den også hjemme blant datidens sprekinger.

STOR: Dette bildet forteller litt om hvor stor bilen faktisk var. Foto: Audi

Nytt design slo an

Noen revolusjon på design var den derimot ikke – men det ble til gjengjeld erstatteren, modellserien C3, som ble introdusert i 1982 som 1983-modell. Her var Aud veldig raskt ute med å følge opp tidsånden, for nå begynte bilister flest å forstå at aerodynamisk design kunne merkes direkte på lommeboka!

Og aerodynamisk design leverte Ingolstadt så det forslo, nye Audi 100 – Avant, som det her skal handle om – var avrundet på alle bauger og kanter, og presenterte seg som et glatt såpestykke. I sin aller mest aerodynamiske utgave, leverte modellen en luftmotstandskoeffisient på 0,30, noe jeg kan love vakte oppsikt den gangen!

Audis forbruksgunstige design ble da også en suksess. Bilkjøperne likte tydeligvis de nye, runde formene – og kanskje ikke minst utsiktene til å spare noen liter bensin!

Dette var luksus-Audien - i 1975

Måtte vispes jevnt og trutt

I C3-utgave ble Audi 100 Avant mye mer stasjonsvogn enn hva forgjengeren var. Det bekrefter også tallene – bagasjerommet slukte 644 liter med baksetet i bruk – og hele 1.920 liter med setet nedfelt.

Basisutgaven med 4-sylindret rekkemotor med 75 hk (!) kunne skilte med nyttelast på solide 550 kilo. Men med så stor bil og så liten motor, var min beskrivelse av bilen den gangen at den var «grovt undermotorisert».

Dette betydde i praksis at det måtte vispes jevnt og trutt i den manuelle 5-trinns girkassen for å holde tempo (og humør!) oppe.

TRIVELIG: Audi har lang tradisjon for å legge forholdene til rette for et godt sjåfør-liv, så også i Audi 100 C3. Foto: Audi

Grunnmodellen var like stor

Noe helt annet da med den velkjente 5-sylindrete motoren med 136 hk, som gjorde bilen langt mer morsom og inspirerende å kjøre. Forskjellen i ytelser var da også solid. Med 136 hestekrefter var toppfarten rundt 45 km/t høyere, og 75-hesteren trengte nesten fem sekunder mer fra 0 til 100 km/t.

Men grunnmodellen hadde like god innvendig plass og like stort bagasjerom, den ville bare gjerne ha litt mer tid på seg! Derfor gikk det en del biler med den minste motoren – bilen var jo like fin, og prishoppene til sterkere motorer var drøye.

Stort utvalg av motorer

Motorer var det ellers mange å velge blant. Det var rekkefirere med 75 eller 90 hk, 5-sylindrete motorer på 1,9 liter, 2,0, 2,1, 2,2 og 2,3 liter med effekt på 100, 115, 136, 138 eller 165 hk, den siste med turbo.

Dieselmotorer var naturligvis også på programmet. Fem versjoner sto til rådighet: 2-liter med 70, 87 eller 100 hk, 2,4-liter med 82 hk eller den sterkeste, 2,5-liter med 120 hk.

Ikke alle disse var tilgjengelige fra lanseringsåret.

RUNDE FORMER: Audi 100 C3 hadde utpreget runde former - og leverte svært god aerodynamikk. Foto: Audi

Sikkerhetssystem

Med den nye Audi 100-generasjonen var det slutt på todørs-modeller, en karosserivariant markedet viste mindre og mindre interesse for. Bedre var interessen for toppmodellen Audi 200, som var både litt sterkere, litt finere og litt bedre utstyrt enn 100-modellene.

C3-generasjonen av Audi 100 slo virkelig i bordet når det gjaldt strømlinjeformet karosseri og lav luftmotstand. De glatte, runde formene dannet mønster for mange andre etter hvert. Dessuten hadde den nye generasjonen flere nyheter å by på. En av de viktigste var sikkerhetssystemet Procon-ten.

Stor bil

Dette var en viktig nyhet. Når motor og girkasse ble skjøvet bakover ved en frontkollisjon, ville systemet trekke rattet bort fra sjåføren, samtidig som sikkerhetsbeltet ble strammet. Teknisk var dette løst ved at bunnplaten var forsterket, slik at motoren og girkassen ble skjøvet ned og under bilen i stedet for rett bakover og inn i kupéen.

Audi 100 Avant 1,8 med 4-sylindret motor med 75 hk hadde 138 Nm dreiemoment som topp ved 2500 omdreininger. Toppfart var 160 km/t, og bilen trengte 15,7 sekunder fra 0 til 100 km/t. Oppgitt bensinforbruk var 0,82 l/mil ved blandet kjøring. Egenvekt var 1.240 kg, totalvekt 1.790 kg og nyttelast 550 kg.

Bilen var stor, med bagasjerom som rommet 644 – 1.920 liter, og bensintank på 80 liter ga rimelig god rekkevidde.

14 TOMMER: Stor bil - og små hjul. Sammenlignet med det som står på moderne biler idag, blir 14-tommerne på Audi 100 1983 svært så puslete. Foto: Audi

Også med quattro

Mer spennende fra lanseringen var Audi 100 Avant med 2,1 liter 5-sylindret motor med 136 hk. Her var trekkraften vesentlig bedre, med maksimalt dreiemoment på 180 Nm v/4800 omdreininger.

Toppfart for denne utgaven var 205 km/t, og akselerasjon 0-100 km/t gikk unna på respektable 10,8 sekunder. Oppgitt forbruk var her 1,05 l/mil ved blandet kjøring. Egenvekt 1.260 kg, totalvekt 1.760 kg, nyttelast 500 kg.

Audi 100 C3 Avant var 4,79 m lang og 1,81 m bred. Høyden var 1,42 m, og akselavstand 2,69 m.

Standard drivverk var 5-trinns manuell girkasse og forhjulsdrift, de fleste modeller også tilgjengelig med quattro firehjulsdrift.

Hjulene hadde 14 tommer felger – med 185/70 R14 dekk.

