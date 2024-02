Renault 5.

Navnet vekker følelser hos mange som har levd en stund. Lille Renault 5 var nemlig et svært vanlig syn norske veier, hvis vi går noen tiår tilbake i tid.

Totalt ble det produsert hele ni millioner eksemplarer av bilen mellom 1972 og 1996. Dermed er den blant Renualts mest solgte modeller gjennom tidene.

28 år senere er det endelig duket for en ny Renault 5. Denne gangen i en langt mer moderne innpakning. Den har vokst, og og – ikke minst – den har blitt elektrisk. Det offisielle navnet er Renault 5 E-Tech electric.

God tur til Paris

Brooms Bjørn Eirik Loftås er akkurat nå i Paris for å få en sniktitt på nyheten, som har offisiell lansering i Geneve senere denne måneden.

– Ring-ring!



– Heisann, Knut! Det er godt å få føle på noen etterlengtede plussgrader i Paris, selv om det bare blir en lynvisitt denne gangen.



– Ja, hvordan blir egentlig programmet ditt?

– Da vi landet i Paris, ble vi fraktet direkte til stedet der et produksjonseksemplar av nye Renault 5 vises fram for første gang. Tidligere er det kun prototypen som har vært offisiell, og vi vet at produksjonseksemplarer blir litt «nedstylet», med litt enklere baklys, sidespeil og dørhåndtak, blant annet. Og så blir det hematt allerede i kveld!



Gjenopplives etter 28 år

PROTOTYPEN: Det er faktisk over tre år siden Renault viste fram prototypen av nye Renault 5 for første gang. Nå får vi endelig se den ferdige bilen.

Småbil med 40 mil rekkevidde

– Oi, det er spennende. Men hva mer vet vi om bilen, egentlig?



– Vi vet at R5 E-Tech blir å regne som etterfølgeren til Zoe, som har vært en stor suksess for Renault, men som nå tas ut av produksjon. Vi vet videre at bilen blir vesentlig større enn sisteutgaven av den klassiske Renault 5, nærmere bestemt en halv meter. Men det er fortsatt snakk om en småbil, med rekkevidde på rundt 40 mil.



– I den klassen er det ikke mangel på konkurrenter, akkurat! Hvorfor skal folk velge en elektrisk Renault 5, da?

– Vel, bare navnet vekker følelser og vil nok lokke nysgjerrigheten hos mange. Og så vet vi at bilen kommer til å bli rimelig, det har vært antydet en salgspris på rundt 25.000 euro. Siden vi ikke har moms på billige elbiler i Norge, er en startpris på rundt 250.000 kroner her til lands.

ORIGINALEN: Klassiske Renault 5 ble produsert fram til 1996 og solgte godt i Norge gjennom mange år.

– Når kommer bilen på markedet da?



– 2024, altså i år, er det eneste som foreløpig har blitt kommunisert. Jeg tipper vi får vite mer om levering snart. En rekke eksperter fra Renault er dessuten til stede under forhåndsvisningen i dag, så jeg håper vi kan få mer «kjøtt på beinet» om mangt i løpet av dagen. Jeg gleder meg!



Broom kommer tilbake med både bilder og video forhåndsvisningen senere. Det er bare å følge med de nærmeste dagene.

