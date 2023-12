Verdens bilindustri står midt i en krevende omstillingsfase. Fossile drivlinjer skal erstattes av batterielektriske, og bilprodusentene som ikke klarer å henge med, risikerer å bli fullstendig irrelevante om bare få år.

Det haster med å lage nullutslippsbiler som folk både vil ha – og har råd til.

Stadig tas det store steg, denne gangen er det kinesiske Zeekr som hevder å ha gjort et stort gjennombrudd.

Uholdbar batteri-situasjon

Veien mot en helelektrisk bilpark er både svingete og humpete. Noe av det første som må løses, er å få ned produksjonskostnadene. Det er nemlig mye dyrere å produsere en elbil enn en tilsvarende fossilbil, selv om den består av langt færre deler og langt på vei kan settes sammen av hyllevarer.

Hovedårsaken er batteripakken. Den veier flere hundre kilo og inneholder mange dyre metaller som presser prisene opp. Situasjonen er uholdbar, og det vet både batteriprodusentene og bilindustrien.

Derfor legges det ned enorme ressurser på å utvikle nye og billigere batterier, som samtidig har bedre egenskaper enn forgjengerne. Lavere kostnader, bedre energitetthet, raskere lading, økt robusthet og mindre brannfare – alt dette vet produsentene at MÅ løses, og aller helst i går.

De kinesiske bilfabrikantene har et stort forsprang på resten av verden på dette punktet. De sitter på veldig mye naturressurser, og flere av verdens største og mest innovative batteriprodusentene er kinesiske. Fremskrittene kommer på løpende bånd, i et imponerende tempo.

BATTERIPAKKE: Den veier flere hundre kilo og plassert under gulvet i elbilen din. Her der du en batteripakke fra verdens største elbilbatteriprodusent CATL.

Zeekr 007 får nytt superbatteri

Sist ut er Zeekr, et selskap i Geely-konsernet – som for øvrig også eier Volvo, Polestar og Lotus. De har nettopp avduket et nytt elbilbatteri med egenskaper som flytter grenser for hva man trodde var mulig, for bare kort tid siden.

Og dette er ikke noe som ligger langt fram i tid. Den første elbilen som blir utstyrt med batteriet er nemlig modellen Zeekr 007, som allerede har gått i produksjon.

NY PREMIUM-BIL: Zeekr 007 er designet i Sverige, og får en rekkevidde på inntil 870 kilometer, målt etter den kinesiske CLTC-standarden. Denne er litt «snillere» enn europeiske WLTP, så vi forventer at oppgitt rekkevidde vil være kortere her.

Det dreier seg om et såkalt LFP-batteri (litiumjernfosfat). Disse batteriene har på kort tid blitt svært populære hos en rekke bilprodusenter, av flere årsaker. Den viktigste er prisen, som er lavere enn for tradisjonelle NMC-elbilbatterier. Nikkel og kobolt er nemlig byttet ut med langt billigere jernfosfat.

Den største ulempen har vært, inntil nylig, lavere energitetthet i cellene. Dermed må enten batteripakkene være større (og tyngre) eller så må man klare seg med mindre energi og dermed kortere rekkevidde.

Det er denne forskjellen Zeekr hevder de har klart å utligne, ved å endre litt i kjemien i cellene og øke energitettheten på pakkenivå. Det nye batteriet skal dessuten være svært robust, og tåle både ekstrem varme og kulde i tillegg til kollisjoner, noe Zeekr demonstrerer i denne videoen (saken fortsetter):

Lader lynraskt

Og aller viktigst for mange: Batteriet skal tåle lading med effekter på inntil 500 kW (800V). Under optimale forhold lover Zeekr at man skal kunne få 500 kilometer rekkevidde etter bare 15 minutter i lynladeren. Det er det ingen som kan matche i dag, verken med NMC- eller LFP-batterier.

Til sammenligning lader Xpeng G9 med inntil 300 kW. Det er den bilen på markedet som lader raskest i skrivende stund.

Nå skynder vi oss å legge til at det foreløpig ikke er noen lynladere som kan levere en effekt på 500 kW, men også her skjer det en voldsom utvikling.

Kutter kostnadene

Ifølge Zeekr skal batteriet dessuten være 15 prosent billigere å produsere per wattime enn tradisjonelle litium-ion-batterier. Det er et stykke på vei, men neppe nok til at man kan forvente store utslag på utsalgsprisen.

Flere bilprodusenter, deriblant Toyota, forventer at prisen per wattime skal være halvert innen 2030. Det vil i så fall kunne gjøre en gjennomsnittlig elbil billigere å produsere enn en tilsvarende bil med forbrenningsmotor.

