Kinesisk bilindustri har opplevd en voldsom vekst de siste årene. Hjemmemarkedet er enormt, men flere av produsentene har også store ambisjoner om å ta markedsandeler internasjonalt.

Det merkes ikke minst i Norge. Flere av de kinesiske selskapene etablerer seg nemlig først i Norge, før de retter blikket sitt mot andre land i Europa. Det har ført til at bilmerker som Xpeng, MG, Nio, Hongqi og BYD på kort tid har blitt vanlige syn på norske veier.

Og selv om bilmarkedet lugger mange steder akkurat nå, er det ikke alle som gjør som Nio og setter på bremsene. Konkurrenten BYD girer i stedet opp ambisjonenen om vekst internasjonalt.

Bygger egne frakteskip

Selskapet er allerede verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøy (busser og nyttekjøretøy inkludert). Og for å få full kontroll på distribusjonen, vil de fremover besørge skipsfrakten selv – med egne frakteskip. Det skriver China Evening Post.

Tidligere i år inngikk BYD en kontrakt med Guangzhou Shipyard International, om bygging av to gigantiske frakteskip – hver med en kapasitet på hele 7.000 biler. Og denne uken startet byggingen av det første skipet.

Når skipene står ferdige, vil de være omtrent 200 meter lange og 38 meter høye. Marsjfarten skal ligge på 18 knop, som tilsvarer 34 kilometer i timen.

NY MODELL: Kombicoupéen Seal er neste modell fra BYD som kommer til Norge. Det skjer før årsskiftet.

Delvis på strøm

Det som imidlertid er det mest spesielle ved skipene, er at de drives delvis av naturgass (LNG) og delvis av strøm. Naturgass regnes som det reneste fossile brenselet, og byr på betydelig lavere utslipp enn olje.

Å kalle skipene miljøvennlige blir kanskje å ta hardt i. Men kombinert med delvis batteridrift og et aerodynamisk skrog, håper BYD at de kan redusere miljøavtrykket ganske betraktelig i forhold til normalen for slike frakteskip, som ofte går på tungolje.

Tungolje er et restprodukt fra raffinering av råolje, og den har en høy energitetthet som gjør den til et godt valg for skip med store motorer. Tungoljen har imidlertid også en høy svovelgehalt, som bidrar til luftforurensning.



TUNGOLJE: De aller fleste store frakteskip bruker råolje, men i det siste har det blitt større fokus på andre drivstoff, for å få ned utslippene.

600.000 ansatte

BYD Company Ltd ble startet opp i 1995, og er i dag et av Kinas aller største privateide foretak – med hele 600.000 ansatte i mer enn 70 land. Bare forsknings- og utviklingsavdelingen består av mer enn 90.000 ansatte.

Selskapet er ett av få som produserer nær sagt alle delene til bilene sine selv, inkludert batteriene. De står bak batteritypen Blade, som er kjent for blant annet høy energitetthet, robusthet og lav brannrisiko.

Både Tesla og Toyota er blant bilprodusentene som vurderer å bruke Blade-batterier i fremtidige modeller.

I oktober eksporterte forøvrig BYD mer enn 30.000 kjøretøy til andre markeder. Samme måned i fjor var tallet 9.529.

