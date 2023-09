Gir blaffen i fartsgrensen:

At fart dreper, er ikke noen nyhet. Ifølge Statens vegvesen er høy fart en medvirkende årsak til rundt en tredjedel av dødsulykkene på norske veier.

Denne sammenhengen ser ikke ut til å bekymre norske bilførere i nevneverdig grad. I en ny undersøkelse foretatt av Norstat, kommer det fram at 40 prosent synes det er helt greit å bryte fartsgrensen, og hele 79 prosent innrømmer at det hender at de bryter den.

Dette får forsikringsselskapet Frende til å rope varsku.

– Dette er skremmende. Vi kan ikke ha et tilfeldig forhold til trafikkreglene når vi vet at fart dreper, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.



Bøter med begrenset effekt

Et viktig virkemiddel for å få folk til å overholde fartsgrensen, er naturligvis bøter. Norge har lenge vært kjent for å ha noen av de høyeste bøtesatsene i Europa for blant annet råkjøring. Likevel viser statistikkene at svært mange blir tatt, hvert år.



Fra januar til juni i år fikk for eksempel hele 54.891 bilførere forenklet forelegg for fart, det viser tall fra politiet.

Til tross for at bøtesatsene ble justert kraftig opp i februar i år, ser vi bare en nedgang på 1.616 forelegg fra året før, skriver NRK.

DYRT: Norge har blant Europas høyeste bøtesatser. Det skremmer ikke folk fra å kjøre for fort. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Norstat-undersøkelsen viser da også at kun 20 prosent av respondentene svarte at faren for å få bot har størst effekt på dem for ikke å kjøre for fort. 33 prosent svarte at det var faren for å skade seg selv og/eller medpassasjer, mens 25 prosent svarte fartsgrensen.

– Jeg er litt forundret over at fartsgrensen i seg selv er så viktig for folk, når så mange sier at de bryter den. Og at faren for å bli stoppet av politiet kommer så tydelig langt bak de andre svarene nordmenn gir, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.



Mange dropper å si fra

Undersøkelsen viser dessuten at over halvparten har opplevd å bli redde for kjøringen eller farten mens de selv har vært passasjer. 22 prosent av dem har dessuten droppet å gi besjed om dette til føreren.

Fagsjefen har en klar oppfordring til disse.

– Hvis sjåføren tråkker for hardt på gassen er det farlig for alle på veien. Da må du gi beskjed, sier Ytre-Hauge.

