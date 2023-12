Saab-entusiaster er det fortsatt ganske mange av her i landet. De hadde tunge tider utover 1990-tallet, og bare verre og verre ble det helt til den etter hvert uunngåelige konkursen kom i 2011.

Mange øynet imidlertid nytt håp da den lille bilprodusenten i Trollhättan helt på slutten av 1990-årene lanserte den nye modellen 9-3.

Designet fikk mye ros, og bilen hadde velkjente Saab-kjennetegn som høy sikkerhet og gode vinteregenskaper. Bilen var en arvtaker etter Saab 900, som hadde vært produsert siden 1978 – og som virkelig var gått ut på dato.

9-3 var modifisert og fornyet på en rekke punkter. Bilen delte blant annet plattform og flere komponenter med Opel Vectra, mellomklassemodellen fra Saabs tyske fetter, Opel. Amerikanske GM var eier av begge selskaper, og med svake økonomiske resultater hos Saab, var det ikke unaturlig at man forsøkte å spare litt ved å dele på komponenter og tekniske løsninger.

Første generasjon Saab 9-3 kom som 3- eller 5-dørs kombikupé og Cabriolet.

En bil som alle andre

Spreke toppmodeller med turbomotorer opptil 240 hestekrefter som Aero og Viggen hjalp litt på interessen, men disse var også ganske dyre – og de var på langt nær nok, som det skulle vise seg. Saab 9-3 var, enkelt sagt, «too little, too late.»

Noen redning ble heller ikke den nye generasjonen Saab 9-3 NG som ble lansert i 2002, og som mange mente betydde det endelige farvel med den opprinnelige Saab-identiteten. I tillegg til å ha delt bunnplate med for eksempel Opel Vectra helt siden lanseringen i 1998, fikk modellen nå også nye motorer fra GM, inkludert dieselmotor - først fra Isuzu og senere fra Fiat.

Saab var ikke lenger Saab - men bare en bil som alle andre, mente mange av merkets tilhengere.

Usikkerhet rundt deler til bilene deres

Produserte for få biler

Fra 2005 kom bilen også som stasjonsvogn, Sports Combi, som Saab kalte den. Det var på langt nær nok, selv om bilen fikk god mottakelse.

I 2005 var Saab 9-3 på 30. plass på den norske modellstatistikken, med en markedsandel på 1,28 prosent (1.174. biler). Den større modellen 9-5 bidro med bare 791 biler, som var nesten en halvering av 9-5-salget året før. Så det gikk bare den veien høna sparker...

Gjennom hele 1990-tallet, og videre de første 2000-årene produserte GM-eide Saab mellom 80.000 og 120.000 biler årlig. Helt til GM altså fikk nok av tap...

Eiere av Saab 9-3 er gjennomgående svært fornøyde. Foto: Skjermdump

Mange billige biler, men...

Saab 9-3 fikk 11 års levetid, og i løpet av denne tiden fikk modellen ikke større forandringer, hverken inn- eller utvendig. Tom pengekasse begrenset også forbedringer og oppgraderinger teknisk. Likevel hadde bilen en veldig lojal tilhengerskare – Saab-entusiaster var virkelig ekte entusiaster!

For tiden ligger det i underkant av 100 Saab 9-3 modeller fra 1998 til 2010 ute på bruktbilmarkedet. Opphør av produksjon er som regel ikke bra for bruktbilprisene, og her er det mange biler som er tilgjengelig for knappe 10.000 kroner og opp til cirka 25.000 kroner. Dette gjelder også såpass nye biler som fra 2008 og 2009.

Klart du skal bruke feriepengene på bil

Cabriolet holder seg best

Et fellestrekk for mange av de brukte 9-3-bilene er lang kjørelengde. Dette betyr at Saab 9-3 er innen rekkevidde for svært mange, om man vil ta sjansen på en stadig mindre trygg tilgang på reservedeler.

Det finnes også biler fra årene rundt produksjonsstans med noe mer moderat kjørelengde – og da med priser helt opp til drøyt 140.000 kroner. Best holder cabrioletene seg i verdi, men så var også cabriolet-modellen en av Saabs største suksesser.

Førerplassen i en Saab var veldig bra - men forandret seg ikke mye opp gjennom årene.

Hva mener eierne?

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 13.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

De aller fleste er veldig godt fornøyde, selv om det finnes noen unntak. Bilen oppnår en gjennomsnittskarakter på 8,1 av 10 oppnåelige poeng, noe som er svært bra – ikke minst for et bilmerke som gikk ut av produksjon for mer enn ti år siden.

Saab 9-3 Aero hadde et stilrent og tiltalende ytre. Foto: Saab

Gjør det morsomt å kjøre

«At jeg ikke oppdaget Saab 9-3 før 2022 er en skam. Ekstrem kjøreglede.»

«Er Saab nummer sju her. Finnes ingen over eller ved siden. Dobbel turbo. Skjønner ikke at ikke andre bruker dette systemet.»

«En førsteklasses bil. Kanskje særlig for oss som ønsker en sportslig bil med firehjulstrekk. Synd at fabrikken ble lagt ned. Denne bilen var en av dem som skulle redde Saab, men for sent.»

«Veldig god bil å kjøre! Godt med drag fra TTiD motoren, og gode kjøreegenskaper! Ikke mange biler slår den på kjørekomfort! Er utrolig behagelige seter i Aero-modellen!»

«Kjøreglad bil. Meget gode kjøreegenskaper, også på vinterføre. God kvalitetsopplevelse. Sprek turbomotor (bensin).»

Bilen var ikke vond å se på bakfra heller.

Men ikke alle jubler

«Dyr å holde i drift etter at fem års reklamasjonrettigheter er passert. Dyre deler, og det virker som om mye er designet for å vare i fem år. Bruker mye bensin, 1,1 på blandet kjøring,» skriver OB18, som gir sin 9-3 følgende karakterskala:

Kjøreglede: 6 av 10

Kvalitet/driftssikkerhet: 5 av 10

Plass/praktiske løsninger: 4 av 10

Økonomi/kostnader: 4 av 10

Drivstoff/forbruk: 3 av 10»

Klikk her for å lese hva alle eierne av Saab 9-3 mener

– En drøm å kjøre

Noen har tatt seg god tid med sin tilbakemelding om 9-3, som signaturen peterv:

«Dette er min femte Saab totalt, og min første dieseldrevne. Denne siste er også den beste av Saabene jeg har hatt. Det er en Linear-utgave med én svakhet: Trekket på setene er alt for dårlig, og slites fort ut. Selve sittekomforten er det ingen ting å si på,» skriver han, og legger til flere detaljer:

«Etter at bilen ble chippet til 170 hk er den en drøm å kjøre, kjapp under forbikjøringer og behagelig på langkjøring.»

– At jeg ikke oppdaget Saab 9-3 før i 2022 er en skam, skriver en av eierne av modellen på "Eierne mener". Foto: Skjermdump

0,5 liter på mila

«Jeg har hatt bilen i seks år; helt problemfritt.

Det er bra plass for to voksne foran; baksetet kan være litt trangt for høyvokste.

Lite har gått galt – har skiftet fjærene foran og ett hjullager.

Ved langkjøring på motorvei og i Alpene noterte vi 0,63 l/mil - på langkjøring i Norge holder det med 0,5 l/mil.»

Her kan du lese mer om Saab 9-3 i Brooms bruktbilguide

Nå håper vi du vil dele dine bilerfaringer med Brooms lesere. Klikk her – så får du se hvordan du kan gjøre det:

Video: Skulle redde Saab, men det klarte den ikke