Gikk konkurs i 2002: Nå ruller nye biler ut fra fabrikken igjen

De var en gang kjent som enkle og robuste biler, og mer enn 20 år etter at bilmerket gikk konkurs, ruller det fortsatt nesten 200.000 registrerte Moskvich-er på veiene i Russland – mange av dem ville for lengst fått status som veteranbiler her hjemme.

Nå har produksjonen startet opp igjen, og russerne har denne gangen fått god hjelp fra sine kinesiske venner.

Startet karrieren i NSB – nå er dette sjeldne saker



Østblokk-dominans i Norge

Går man noen tiår tilbake, var faktisk bilmerket et relativt vanlig syn også på norske veier. På 50- og 60-tallet var det nemlig restriksjoner på bilsalg i Norge, men øst-europeiske og sovjetiske biler var stort sett unntatt.

Norge og Sovjetunionen hadde nemlig et nært politisk og økonomisk samarbeid som ble innledet etter andre verdenskrig. Deler av samarbeidet varte faktisk helt fram til Sovjetunionens fall i 1991.



Derfor kjørte mange på den tiden hjem fra bilforhandleren i en splitter ny Pobeda, IFA, Wartburg, Trabant eller nevnte Moskvich.

KLASSIKER: 2140 heter denne Moskvich-modellen. De som har levd noen år, husker at Moskvich var et relativt stort merke i Norge.

Etter hvert ble bilsalget frigitt, og interessen for østblokk-bilene ble kjøligere i takt med den kalde krigen. Etter hvert ble import av flere av bilmerkene lagt på is, og i 1981 var det også slutt på import av Moskvich.

Fra Sovjetunionens fall på begynnelsen av 90-tallet og fram til krigen i Ukraina i fjor, ble Russland et mer og mer åpent og fritt land, og russerne kjøpte i stor grad de samme bilene som folk gjorde ellers i verden.

Russisk bilindustri havnet mer og mer i skyggen av vestlige merker som Volkswagen, Mercedes-Benz og Renault. Koreanske Hyundai og Kia ble etter hvert også svært populære merker i Russland.

Volvo trakk seg ut – nå gjør søstermerket braksuksess i Russland

Russisk gjenoppliving

Krigen førte til at nesten alle de store bilprodusentene trakk seg ut og avsluttet all handel med landet, noe som har ført til store endringer i hvilke biler som dominerer topplistene.

Helt på topp første halvår 2023 troner russiske Lada, etterfulgt av et kobbel av kinesiske bilmerker.

STORSELGER: Lada Granta er blant Russlands mest solgte biler. Den koster fra 692.000 rubler (ca 76.000 norske kroner) Foto: Lada

For i kjølvannet av krigen har Russland og Kina knyttet et stadig sterkere bånd, noe som gjenspeiles i bilmarkedet. Volvos søstermerke Geely Auto, er blant merkene som for tiden gjør det meget skarpt i Russland.

I skrivende stund har Kina nå nesten 50 prosent av det kinesiske bilmarkedet. Før krigen var andelen sju prosent. Bare i juni ble det registrert 40.000 kinesiske biler i landet, ifølge analysefirmaet Autostat.

Samtidig får russerne god hjelp fra Kina til å blåse liv i russisk bilproduksjon igjen.

Topp 5: Spesielle biler fra «bak muren»



Legendarisk bilmerke tilbake

Og nettopp Moskvitch er et godt eksempel på det. Da krigen brøt ut, tok den russiske regjeringen beslag i en bilfabrikk i Moskva som tilhørte franske Renault. Og her produseres det nå nye og moderne Moskvich-er på løpende bånd.

– Dette er en historisk begivenhet. Mange trodde sanksjonene markerte slutten på den russiske bilindustrien, sa Moskvas ordfører Sergei Sobyanin da nyheten om gjenoppstandelsen var et faktum i fjor høst.

Den første modellen har fått navnet Moskvich 3, og er en mellomstor SUV med bensinmotor på 1,5 liter. Men ser man nærmere på bilen, er den i praksis lik den kinesiske modellen JAC JS4, skriver Carscoop.

JAC er for øvrig norgesaktuell i elbil-versjon av bilen, JAC e-JS4.

JAC JS4: Modellen skal ha mange likhetstrekk med den nye Moskvich 3. Her avbildet i Norge i elektrisk utgave.

Moskvich har imidlertid ikke bekreftet dette, men sier i en uttalelse at bilen kommer i moduler produsert i utlandet av en «utenlandsk parter», før de settes sammen og ferdigstilles i Russland.

Videre sier de at de på sikt vil øke produksjonen, og gradvis bruke et bredere utvalg av lokale leverandører med russiske komponenter.

Les også: Krigen i Ukraina kan gi overraskende comeback

Bruker forlatte fabrikker

Dette er imidlertid bare ett eksempel på økt kinesisk innflytelse i det russiske bilmarkedet. Ifølge Reuters brukes nå seks fabrikker, som tidligere har tilhørt europeiske, japanske og amerikanske bilprodusenter, til produksjon av kinesiske modeller.

Samlet har disse fabrikkene kapasitet til å produsere rundt 600.000 biler, ifølge kilden, som ikke har lykkes med å få en kommentar fra rusiske myndigheter.

Moskvich 1500: Sjelden russer som aldri har vært vinterkjørt

Du har vel fått med denne serien?