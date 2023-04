Gigantisk utstilling: Her står nyhetene i kø

– Dette er noe av det sprøeste jeg har vært med på. Dimensjonene er rett og slett enorme. Bilutstillingen i Shanghai byr på ikke over 1.000 utstillere, fordelt over 36.000 kvadratmeter. Det er 100 premierer her – og flere merker enn jeg noen gang har sett på en bilutstilling i Europa, forteller Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han har tatt den lange turen til årets store bilutstilling i Shanghai, som er den første etter at korona-restriksjonene ble opphevet.

Mye handler naturligvis om de hjemlige merkene. Mye, men langt fra alt

GIGANTISK: De europeiske bilutstillingene blir små i forhold til dette, i Shanghai er det over 1.000 utstillere i år.

Premierer i kø

– Nei, her merkes det virkelig at det kinesiske bilmarkedet har blitt kjempestort og viktig for de fleste av verdens bilprodusenter. Veldig mange av dem er her: BMW, Mercedes, Volkswagen Porsche – bare for å nevne noen. Og de skal virkelig få kjempe om oppmerksomheten, forteller Vegard.

De neste dagene er det ventet opp mot én million besøkende i Shanghai. De kan altså få med seg litt av hvert av nyheter.

– Premierene står rett og slett i kø! De kinesiske bilprodusentene er i gang med en voldsom offensiv. Her pøses det ut nye modeller. Mange for hjemmemarkedet, men en rekke av dem har også ambisjoner om å ta markedsandeler ute i verden. Etter en kjapp runde her, må jeg si at jeg ville vært bekymret hvis jeg hadde jobbet i den europeiske bilindustrien. Det er utrolig mange merker her, med store ambisjoner, sier Vegard.¨

VIKTIG: Det kinesiske markedet har blitt svært viktig for Porsche. Det er slett ikke tilfeldig at de legger premieren på nye Cayenne hit. Foto: NTB.

Norge er tidlig ute

– Og vi i Norge er litt i en særstilling her?

– Ja, vi er jo langt på vei et testmarkedet for mange av de kinesiske bilprodusentene. Vi er langt fremme på elbiler og det er det mye handler om nå. Derfor er det ekstra interessant å se hva som kommer. Både fra merkene som allerede er i Norge – og alle de andre som er på plass her i Shanghai. Vi vet jo at flere av dem også har Norgesplaner.

Blant de store premierene finner vi biler som Porsche Cayenne, VW ID.7, Polestar 4, Toyota bZ3X, BMW XM Red Label og Mercedes-Mayback EQS SUV. I tillegg til nye og spennende modeller fra merker som Nio, XPeng, Smart, Zeekr og Mini – for å nevne noen.

NYKOMMER: Volkswagens nye ID.7 hadde premiere samtidig i flere byer verden over. En av dem var selvfølgelig Shanghai. Foto: NTB

Kommer med livesenter

– Jeg har på ingen måte den store oversikten ennå, men er i gang med å tråle utstillingen. Planen er at vi kjører livesenter herfra i morgen, onsdag. Da gleder jeg meg å dele mange av høydepunktene med Brooms lesere, sier Vegard som har vært i Kina noen dager nå.

– Det er virkelig litt av en opplevelse, ikke bare på bilfronten. Vi snakker enorme kulturforskjeller, det er nesten vanskelig å forestille seg før man har vært her. Jeg har også fått møte William Lee som er gründer og sjef for Nio. Han er på mange måter Kinas svar på Elon Musk. En særdeles driftig og kreativ mann som får ting til å skje. Og han er altså ikke alene. Det jeg ser her nå, sier meg at vi egentlig bare har sett litt av starten på det kinesisk bilindustri vil komme med de neste årene, avslutter Vegard.

