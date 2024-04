Gigantisk priskutt – selger bil med en advarsel

Den amerikanske elbilprodusenten Fisker, med danske Henrik Fisker i sjefsstolen, har hatt et beintøft 2024. Problemene startet riktignok lenge før årsskiftet, med forsinkelser på levering av SUV-en Fisker Ocean.

Så ble det klart at Fisker-kassen var i ferd med å gå tom for penger.

Tidligere i mars var håpet til Fisker knyttet til en avtale med Nissan. Men her kom man ikke i mål.

For bare noen få uker siden, kom det så store priskutt på «lagerbiler» i USA. Prisene ble redusert med opptil 250.000 kroner.

Nå skjer noe lignende i Norge. Biler som står klare til levering, selges med gigantisk priskutt. Du kan nå Fisker Ocean Extreme for 399.000 kroner. Det er et priskutt på 200.000 kroner.

Trues av konkurs - sjekk priskuttet

Varelager

Toppmodellen Ocean Ultra får også et omtrent tilsvarende priskutt. Den koster i utgangspunktet 549.950 kroner, ny pris er 349.000 kroner.

Alle bilene leveres med den nyeste 2024 Ocean OS-programvaren - versjon 2.0. Det kan også være tilleggsutstyr som er inkludert i den nedsatte prisen.

Tilbudet er altså begrenset til eksisterende beholdning av Fisker Ocean Extreme, Ultra og Sport.

Tør du å kjøpe denne bruktbilen?



PROBLEMER: Konseptbilen vakte stor oppsikt og det så lenge lovende ut for Fisker Ocean. Men nå tårner problemene seg opp.

Forbehold

På hjemmesiden, er det imidlertid litt informasjon som du bør få med deg, om du lurer på å benytte deg av kampanjen.

Det er som sagt en svært vanskelig situasjon for den ferske elbilprodusenten. Mange frykter at selskapet vil gå under. Og produsenten selv er nøye med å ta noen forbehold. På hjemmesiden deres står det:

På grunn av den nåværende økonomiske situasjonen til produsenten Fisker Group Inc. og Fiskers salgsselskaper i Europa, er det en risiko for begrenset support og begrenset service for bilene. Kjøperne må påregne et permanent tap av muligheten til å gjøre gjeldende krav på materialfeil og garantikrav. Ved å inngå en kjøpekontrakt etter 5. april 2024 erklærer kjøperen av en Fisker Ocean at han/hun har blitt informert om dette og likevel ønsker å kjøpe en Fisker Ocean i lys av den beskrevne risikoen.



ADVART: De som nå kjøper Fisker Ocean gjør det med en klar advarsel.

Uferdig

Broom testet Fisker Ocean før den siste programvareoppdateringen tidligere i vinter. Bilen ga tydelig inntrykk av ikke å være ferdig.

Samtidig byr den på papiret på en svært attraktiv pakke. Med stort batteri, smarte løsninger, god plass – og heftige ytelser. Topputgaven gjør 0-100 km/t på raske 3,8 sekunder.

Broom har blitt lovet tilgang til en ny testbil – der mange av utfordringene med bilen skal være ryddet opp i – takket være en ny software-oppdatering.

Knuser Tesla på rekkevidde og prises gunstig

Video: Fisker har en unik funksjon i bilen sin: