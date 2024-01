De siste ukene har bydd på store utfordringer for Oslos elektriske busser. Vinter og kulde gjør at rekkevidden reduseres kraftig, noe som har gått hardt utover kollektivtilbudet.

– Det er kulden som gjør at rekkevidden på elbussene ikke er like god som ellers. Bussene går raskere tomme for strøm. Nå registrerer vi hva som skjer dag for dag, og så får vi finne ut hvordan man kan gjøre dette bedre fremover.

Det uttalte kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen, for en drøy måned siden. Men fremdeles er en rekke bussavganger innstilt.

Setter inn dieselbusser

Fra og med i år skal alle Ruters busser være elektriske, men som følge av kulde og kraftig redusert rekkevidde på de nye elbussene, har Ruter nå satt inn flere såkalte beredskapsbusser.

Dette er dieselbusser, de som var i trafikk frem til nyåret.

I tillegg til å sette enkelte dieselbusser tilbake i trafikk, justerer Ruter sine tidsplaner for vognløp og lading, får Broom bekreftet.

INNSTILLINGER: Bare i dag er mer enn 350 bussavganger innstilt i Oslo. Foto: Scanpix

Halvert rekkevidde

Til Dagbladet forteller Ruter at de elektriske bussene fra Solaris har en rekkevidde på rundt 140 kilometer – omtrent en halvering av hva de skal klare under optimale forhold.

Ruter oppfordrer reisende til å sjekke appen eller Ruter.no for oppdatert reiseinformasjon, ettersom avvik kan forekomme.

Bare i dag er mer enn 350 avganger innstilt, ifølger Ruter.no

– Ruter kjører tilsvarende kjørelengde som seks ganger rundt jorda hver dag, og av de 13.000 bussavgangene vi har per dag, går de aller fleste, men det betyr lite for den enkelte som sto ute i kulda og venta på en buss som aldri kom, kommenterer Myhren-Haugen.

