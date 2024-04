Går rett i strupen på Norges mest solgte

Xpeng var et av de første kinesiske bilmerkene som kom til Norge. Alt gikk ikke helt på skinner i starten, blant annet med en ganske uryddig importørstruktur.

Men nå er dette ryddet opp i og Xpeng er i gang med en skikkelig modelloffensiv. I fjor kom den store SUV-en G9. Den har fått en svært god mottagelse og har imponert på både rekkevidde og ladehastighet.

Nå følger Xpeng opp med en bil som kan bli svært interessant for Norge. G6 heter den og legger seg tett opp mot den ultimate bestselgeren her til lands: Tesla Model Y.

ROMMELIG: Under denne bakluken finner vi et bagasjerom på 571 liter, det er svært bra etter bilstørrelsen.

Inntil 550 kilometer

Med lengde på 4,75 meter har G6 familiebilstørrelse. Bagasjerommet er på solide 571 liter.

G6 med bakhjulsdrift leveres med et batteri som har nettokapasitet på 66 kWt, det gir en WLTP-rekkevidde på 435 kilometer. AWD Performance får et batteri med en nettokapasitet på 87,5 kWt og rekkevidde på 550 kilometer.

Akkurat som på G9 er ladekapasiteten imponerende: Inntil 280 kW. Å lade batteriet fra 10 til 80 prosent skal ta 20 minutter, da forutsatt ideelle forhold.

DESIGN: G6 er en ganske sporty SUV, hekken har ikke rent lite til felles med Jaguar I-Pace.

Mye utstyr standard

Infotainmentsystemet benytter nyeste versjon av Xpengs operativsystem, Xmart OS. Den viktigste informasjonen befinner seg rett foran føreren på en 10,2-tommers stor skjerm.

Alle andre funksjoner kan styres via en midtstilt 14,96-tommers skjerm med høy oppløsning og raske og intuitive kontroller. Systemet oppdateres via periodiske programvareoppdateringer som utføres trådløst, uten at eieren må gjøre noe.

Xpeng lover at høyt utstyrsnivå er standard. Bilen kommer med 20-tommers felger og Michelin-dekk, stort panoramaglasstak, justerbare, oppvarmede seter foran og bak, ventilerte forseter, oppvarmet ratt, 4 USB-porter, to induksjonsladere for smarttelefoner og 960 watts lydanlegg med 18 høyttalere.

INNVENDIG: Xpeng lover høy materialkvalitet i interiøret, skjermløsningen er todelt.

Rundt en halv million?

Varmepumpe er standard. Det er også mulig å bruke bilen til å forsyne ulike apparater med strøm (V2L). De eneste tilvalgene er elektrisk tilhengerfeste og et antall eksteriørfarger.

Xpeng G6 har Norgespremiere 11. april på SHE Conference i Oslo Spektrum. Bilen kan bestilles fra mai og vil være tilgjengelig i tredje kvartal.

Så langt sier ikke Xpeng noe om hva G6 skal koste, men tidligere har de priset aggressivt. Slik konkurransesituasjonen i Norge ser ut nå, er det ikke usannsynlig at 4x4-versjonen legger seg like under/rundt 500.000 kroner.

