– Går mot mangel på brukte biler

Mens nybilsalget lenge har gått trått, er det god aktivitet på bruktmarkedet. Etterspørselen etter bruktbil holder seg høy, og utvalget har de siste månedene vært godt innenfor alle drivlinjer.

Men nå beveger vi oss fra et klart kjøpers marked med flust av bruktbiler tilgjengelig, til en situasjon der det kan bli både mangel på biler og høyere priser, ifølge analyser fra Finn.

Peker på tre årsaker

Terje Dahlgren i Finn Motor har klare tanker om hvorfor vi ser denne utviklingen nå, og peker spesielt på tre faktorer.

– Høy bruktbileksport i 2023 bidro til «å tømme» markedet for bruktbiler, spesielt diesel- og bensinbiler. Det er også slik at nybilsalget er betydelig redusert og det gir færre innbyttebiler, som normalt sett ville bidratt til å øke beholdningen av bruktbiler. Den tredje årsaken er at valutasituasjonen gir lite lønnsomhet i bruktbilimporten, da prisene er høyere enn tidligere, forklarer Dahlgren.



Bensin og diesel populært

Hvis du planlegger å selge bilen din, er det et godt tidspunkt å gjøre det nå, mener han. Statistikk fra Finn viser nemlig økt aktivitet på bruktbilsidene når vi nærmer oss sommeren, samtidig som utvalget i flere kategorier er strammere.

ENDRING: Terje Dahlgreen og Finn.no ser en dreining i hva folk ser etter på bruktmarkedet.

Samtidig ser de en dreining i år i forhold til tidligere år: Nå er det nemlig de rimeligere og eldre modellene folk ser etter, og spesielt biler som bruker bensin eller diesel, ifølge Dahlgreen.

– Den økonomiske situasjonen er endret for de fleste av oss og flere kjøper nå biler uten lån eller med lavere billån enn før. Bilkjøpere ser derfor etter billigere bruktbiler og de selges fortere unna enn tidligere, og de dyrere elbilene tar lengre tid å selge nå. Biler som er eldre enn fem år er også attraktive på bruktbilmarkedet nå, forklarer han.



Hvis du lurer på hva bilen din er verdt, har Finn.no sin nye konkurrent Drive.no nylig lansert en tjeneste der du kan sjekke hva du kan forvente å få for bruktbilen din.

– Vi har utviklet denne tjenesten for at bileiere og bilkjøpere kan ha oversikt over hva bilen sin er verdt på en enkel måte. På denne måten slipper kundene våre å bruke tid på å sammenligne sin bil med andre tilsvarende og lignende modeller i markedet, for å finne riktig pris. For oss er dette er en unik tjeneste som vi tilbyr gratis, og en viktig brikke for oss for å skape en kundevennlig bilside, forteller Eirik Foss Stene som er daglig leder i Drive.



RIMELIGERE BILER: Flere velger rimelige bruktbiler enn tidligere, ifølge Finn.no.

