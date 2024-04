Tenk deg å kunne fylle tanken på bilen så ofte du vil – uten å betale for det!

Det blir med drømmen for de fleste av oss. Men en 45 år gammel kvinne i Nebraska i USA fant et smutthull i systemene som førte til at hun kunne gjøre akkurat det, skriver nettsiden Vi Bilägare.

Kvinnen hadde nemlig oppdaget at det var mulig å få pumpen til å gå i såkalt demo-modus.

Holdt på lenge

Softwaren i systemet ble trigget ved at hun dro et spesielt bonuskort to ganger på rad. Da ble demo-modus aktivert og pumpen leverte bensin, uten at det måtte betales for det.

Ifølge politiet i Nebraska skal kvinnen ha holdt på med dette lenge, før hun til slutt ble oppdaget. Det skal være snakk om over 500 bensinfyllinger, innimellom også flere ganger per dag. Totalt rundt 26.500 liter.

SVINDEL:Det er store forhold på mange ting i USA, også bensinstasjonene. Kanskje er det noe av forklaringen på at kvinnen kunne fylle over 26.000 liter bensin før hun ble avslørt. Illustrasjonsfoto: Rich Pedroncelli / AP / NTB)

Møte i retten

Dette var ikke bare til egen bruk. Kvinnen skal også ha latt en annen person utnytte trikset – og tatt seg betalt for det.

Men til slutt ble hun altså oppdaget. Nå må hun møte i retten senere i april. Og bensinselskapet skal ha sørget for at det ikke lenger er mulig å manipulere pumpene på denne måten.

