Fyller 50 år – slik startet suksessen

Det er ikke ofte en bilmodell kan feire 50-års jubileum, men det gjør Volkswagen Passat i år. Det var nemlig i 1973 denne familiebilen i det såkalte D-segmentet så dagens lys. Nå har samlet produksjon av suksess-modellen passert 30 millioner biler med god margin.

I fem tiår har Passat vært en bestselger globalt for Volkswagen, som en av konsernets aller viktigste modeller gjennom tidene. Her har den selskap med den legendariske Bobla og Golf, som kom i 1974, og som fortsatt selges i store antall.

I denne suksesshistorien er Norge nå blitt et unntak, her på berget stoppet salget av Passat i 2022, og for Golf er salgstallene svært lave. Før elbilsatsingen for alvor skjøt fart, var begge disse modellene blant landets mest solgte bilmodeller over lang tid.

TILTALENDE: 2020-utgaven av Passat stasjonsvogn har et moderne og tiltalende design. Foto: Volkswagen

Ny teknologi

For Passat har det først og fremst vært den rommelige og praktiske stasjonsvognen som har vært en bauta i modellprogrammet – veldig populær både som familiebil og som firmabil.

Passat var en av Volkswagens viktigste modellanseringer i historien. Bilen kom i den avgjørende fasen av et totalt teknologiskifte fra et konsept med luftkjølt hekkmotor og bakhjulsdrift – til væskekjølt motor foran og forhjulsdrift. Altså det stikk motsatte av hva Volkswagen inntil da hadde vært kjent for.

«Pent – uten å være prangende»

Usikkerheten og spenningen var stor – hvordan ville markedet reagere? Et svar som skapte mer tvil enn tro fikk Volkswagen med lanseringen av den store familiebilen K70 i 1970. Denne bilen var utviklet og klar som NSU K70 da Volkswagen-gruppen overtok NSU i 1969. Modellen ble en fiasko, kundene vendte ryggen til den – selv med VW-emblemet i grillen.

Den lunkne mottakelsen K70 fikk, gjorde utviklingen av Passat enda viktigere for Volkswagens fremtid. Den nye modellen var helt annerledes enn K70 på de fleste måter. Italienske Giugiaros design var lekkert og moderne – «Et svært velproporsjonert og harmonisk karosseri, pent – uten å være prangende,» skrev jeg blant annet om den aller første Passat-modellen i Alle Menn.

SEDAN: Slik så Passat sedan ut i 1998. Foto: Møllerarkivet

Rommelig

Den nye bilen traff blink fra første dag, og i VW-konsernet er det bare Golf og Boble – Type 1 – som har høyere salgstall. Gjennom femti år er det produsert i overkant av 600.000 nye Passat hvert år i gjennomsnitt.

Fra starten i 1973 kom Passat som sedan med to eller fire dører. Allerede året etter var den første stasjonsvognen – Variant – klar, og salgstallene skjøt ekstra fart.

Selv om mål og vekt på datidens bilmodeller var svært så mye mer beskjedne enn for dagens biler, ble Passat helt fra starten regnet som en rommelig bil med god innvendig plass.

POPULÆR: Stasjonsvogn har vært en favoritt blant Passat-kundene. Her i 2002-utgave. Foto: Volkswagen

Veide 850 kilo

Om vi ser på noen nøkkeltall for den første modellen, er det nesten vanskelig å forstå dette. Bilen var 4,19 meter lang, noe som er hele 70 centimeter kortere enn dagens Passat. Forskjellen i bredde er likevel nesten mest merkbar. Mens debutanten var 1,60 meter bred i 1970, er en Passat i dag hele 1,83 meter bred.

Egenvekten er nesten doblet fra 1973, da bilen veide rundt 850 kilo, til dagens Passat-modeller som veier fra ca. 1.500 kilo og oppover.

Fristende å presse

I månedene etter lanseringen testet jeg flere forskjellige Passat-modeller i Alle Menn, og særlig toppmodellen TS likte jeg åpenbart godt. Utover det lekre designet, fremhevet jeg blant annet «en motor som påkaller atskillige superlativer. Bremsesystem og girboks vel avpasset til ressursene. Nyheten med negativ sleperadius, og endelig: Et interiør som utmerker seg med god finish og hensiktsmessig utforming og utstyr,» skrev jeg blant annet.

Bak rattet opplevde jeg Passat som en uvanlig lettmanøvrert bil, «noe av det desidert smidigste jeg i det hele tatt har beveget meg omkring med. Den tar en rask vikemanøver helt overbevisende, og den har akselerasjonsressurser langt utover det alminnelige. Passat TS er en bil det er fristende å presse en smule – når omstendighetene for øvrig tillater dette,» kunne jeg melde.

STOR: Slik så VW Passat stasjonsvogn ut i 2010 - moderne design, stor og rommelig. Foto: Volkswagen

85 hk

Bilens gode kjøreegenskaper ofret jeg i det hele tatt atskillig oppmerksomhet. Gode og stabile veiegenskaper har ellers kjennetegnet Passat hele tiden.

Første generasjon VW Passat TS hadde 1,5 liter 4-sylindret rekemotor med 85 hk. Dette ga for sin tid en utmerket akselerasjon på 12,5 sekunder fra null til hundre, og toppfart 170 km/t. Dette gjorde bilen «uhyre kvikk og morsom å kjøre.»

FIREHJULSDRIFT: Passat har kommet i mange utgaver gjennom årene. Dette er en Alltrack fra 2013 med firehjulsdrift og økt bakkeklaring. Foto: Frank Williksen

«Kunne vært mer lettvint»

Mens de seneste generasjonene av VW Passat har vært sett på som rommelige femsetere, så var min vurdering av baksetet i første generasjon noe mer forbeholden:

«Tre personer sitter ikke så aller verst i baksetet, dog under forutsetning av flere faktorer: For det første bør ikke forsetene stå i aller bakerste stilling. Dernest bør de tre bak – eller i alle fall minst to av dem – ikke ha mål noe særlig utover gjennomsnitts-nordmannen. Og endelig bør ikke turen være altfor lang.

Det må også sies at inn- og utstigning til baksetet kunne vært mer lettvint (2-dørs bil).»

Oljeskift hver 7.500 kilometer

Første generasjon VW Passat – B1 – i TS-utgave var ekstra påkostet på flere måter, blant annet kom denne modellen med noe så uvanlig på den tiden som aluminiumsfelger! Toppmodellen hadde ellers doble halogenlykter med lyktespyleranlegg, lærtrukket ratt, omdreiningsteller og konsoll med ur, voltmeter og oljetrykkmåler. Verdt å nevne var dessuten avansert utstyr som bremsekraftregulator.

Et viktig skritt i positiv retning var i tillegg lange serviceintervaller, oljeskift bare hver 7.500 kilometer eller en gang i året. Også her har det skjedd noe, selv om et så langt intervall vakte oppsikt den gangen...

BUSINESS: I knallhard konkurranse i D-segmentet hadde også Passat sin Business-utgave, dette er 2015. Foto: Frank Williksen

Passiv sikkerhet

Sikkerhetsmessig var bilene for 50 år siden temmelig primitive, sammenlignet med dagens modeller. Passat 1973 hadde riktig nok fått støtabsorberende front og hekk, støtettergivende rattstamme og trepunkts sikkerhetsseler av snelletype, men ellers var det smått stell. Når «god polstring» og «god sikt fra førersetet» listes opp som sikkerhetsfaktorer, har man jo ikke så veldig mye å slå i bordet med...

I dagens Passat-modeller hjelper avanserte førerstøttesystemer godt på vei med den aktive sikkerheten, og lange lister beskriver omfattende utstyr for passiv sikkerhet.

4Motion firehjulsdrift

Første generasjon Passat (B1) ble avløst av B2 i 1980. Bilen var blitt større og hadde fått fornyet design. Sterkere motorer var også et gjennomgående trekk, og utstyr som sentrallås og servostyring var tilgjengelig. Firehjulsdrift – Syncro – kom også med B2, med en 2,0 liter GTI-motor med 136 hk.

Tredje generasjon – B3 – kom i 1988. Nå fikk markedet en helt ny bil, og mye nytt utstyr var å få – som kjørecomputer, klimaanlegg, el.justerbare speil og elektriske vindusheiser.

En større fornyelse kom allerede i 1993 (B4), og i 1996 (B5). Etter en ansiktsløftning i 2000, kom B6 i 2006, tilbudt blant annet med 4Motion firehjulsdrift. Modellen fikk en ganske omfattende oppgradering i 2010 (B7).

RENE LINJER: VW har alltid hatt godt tak på design med Passat, som her i 2003-drakt Foto: Volkswagen

Firedørs kupé

En ny populær versjon kom med Passat Alltrack i 2012. Denne bilen hadde ekstra høyde og firehjulsdrift, og fant mange kjøpere også i Norge.

Neste Passat-generasjon (B8) ble lansert i 2014, og fikk en større oppgradering i 2019.

Passat-serien har også omfattet mer spesielle modeller som firedørs kupé, Comfort Coupé eller bare CC, som ble lansert i 2008. Levetiden for denne lekre modellen ble bare åtte år, til 2016. Nevnes bør også Santana, en sedanmodell som ble produsert i årene 1980 – 1984. Da ble Santana-navnet faset ut, og senere har sedan-utgaven hett Passat sedan.

