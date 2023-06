Forventningene var store da Tesla Model Y stilte til start i årets store sommertest av rekkevidde, i regi av NAF og Motor.

Med bakhjulsdrift har denne bilen en offisiell rekkevidde på 455 kilometer. Men fint vær og perfekte forhold, gjorde at det lå an til et høyere tall enn dette. Slik gikk det imidlertid ikke:

– Nei, vi kom et stykke oppover den bratte stigningen mot Venabygdsfjellet. Så var det stopp for både Teslaen og meg, forteller Brooms Mats Brustad som har kjørt Model Y i hele dag.

Her var det full stopp for ID.Buzz

OVERRASKENDE: Hit, men ikke lenger. Tesla Model Y med bakhjulsdrift ga seg litt før den hadde nådd det offisielle rekkeviddetallet sitt.

Oppførte seg overraskende

– Hva endte dere på?

– 449 kilometer. Det er absolutt ikke noe dårlig tall, men likevel litt overraskende. Lenge så det nemlig ut som vi skulle overgå den offisielle rekkevidden med god margin. Teslaen leverte imponerende lavt strømforbruk. Men så gikk det ganske så fort nedover på slutten, forteller Mats.

I videoen til denne saken kan du få med deg siste del av kjøreturen – og at Teslaen også oppførte seg overraskende mot slutten:

...men denne Teslaen satte rekkevidde-rekord

Video: Her kan du se hva som skjer når Model Y går helt tom for strøm