Frykter sjokkregning for bilistene

I dag har regjeringen lagt fram Nasjonal Transportplan. Der åpner de for en bompenge-endring som vil bryte sterkt med praksisen så langt: Nemlig å skrote bompengerabatten for elbiler i bomringene.

– Det kan bli en sjokkregning for bilistene hvis rabatten skrotes. I tillegg vil regjeringen åpne for å ta inn mer bompenger på veier som går inn til de store byene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Bompengene for elbilistene kan øke og det kan også bli høyere bompenger på tilfartsveiene til de store byene I tillegg vil regjeringen fjerne dagens tilskuddsordning der storbyene kan bruke midler på å redusere bompengetakster når byvekstavtalene skal reforhandles.

Øke kollektiv-prisene

– Det kan bli bompengesjokk for mange som har behov for bil i dag. Vi er oppgitt over at løsningen på byenes trafikkproblemer er stadig økte bompenger, sier Handagard, i en pressemelding.

Samtidig som dagens byvekstavtaler videreføres, vil regjeringen åpne for nye virkemidler for å begrense trafikken inn til byene. De vil også åpne for å øke prisene på kollektivreiser i rushtiden.

KUTTE: NAF reagerer sterkt på at regjeringen vurderer å skrote rabatten for elbilene i bomringene.

Bekymret for utviklingen

– Rushtiden er der av en grunn. Mange trenger å reise på samme tid, og ved å øke prisene i rushtid så rammer du de som ikke kan reise på andre tidspunkt. Dette er en utvikling vi går sterkt imot. Vi mener virkemidlene bør være flere avganger, mer fleksible billettyper og at alternativer til bilen bygges ut slik at det blir mer attraktivt å reise kollektivt, sier Handagard.

REGNING: Pressesjef Ingunn Handagard i NAF frykter det blir dyrt for bilistene.

Regjeringen vil ta inn 100 milliarder i bompenger i perioden. Dette er en nedgang fra beregningen forrige NTP, der det var beregnet 123 milliarder i bompenger.

– Selv om totale bompenger ikke er ventet å øke, er vi bekymret for utviklingen i byene og på de enkelte korridorene. Vi imøteser et samlet bompengeregnskap som gir bedre oversikt over hvor bompengene kreves inn, hvilke prosjekter de går til, og hvor høy belastningen er på den enkelte transportkorridor. Et slikt regnskap vil gi bedre oversikt for å avvikle bompengesystemet på sikt, sier Handagard.

