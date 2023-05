Mange får hvert år en lite hyggelig oppladning til 17 mai. 16. mai er nemlig en av de store bulkedagene.

I år skal det handles til både 17. mai og langhelg samtidig. Det gir risiko for mange bilsmeller.

Stress og uoppmerksomhet er en gjenganger på typiske utfarts- og handledager. Det merker forsikringsbransjen godt på skadetallene.

Comeback i fjor

– 16. mai er den store handledagen før nasjonaldagen. Da har vi en tendens til å stresse mer enn normalt. Vi registrerer nær 40 prosent flere bilsmeller spesielt i forbindelse med rygging, påkjøring bakfra og på parkerte biler enn ellers i mai, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

I fjor spådde Fremtind et «comeback» etter to år med pandemi og langt mindre trafikk på 16. mai. Det viste seg å stemme – da ble det registrert 218 bulkeskader 16. mai, mot snitt på 160 skader per dag i mai.

Her bor de som krasjer oftest

FORT GJORT: Når mange er ute på veier og parkeringsplasser samtidig og har dårlig tid: Da kan det også fort skje ulykker. Foto: Fremtind.

Den store bulkedagen

I år kommer nasjonaldagen og Kristi himmelfartsdag etter hverandre, og det tror Fremtind vil føre til enda mer aktivitet enn tidligere på 16. mai. Skadeforebyggeren har noen klare råd til deg som må ut og kjøre:

– Ta deg god tid, la mobilen ligge når du kjører og ta det pent i parkeringshus. Stress og uoppmerksomhet fører til mange skader som kunne vært unngått, sier Hofstad-Nielsen, i en pressemelding.

Lurer du forresten på når «Den store bulkedagen» er? Tradisjonelt er det 22. desember, og noen ganger den 21. - litt avhengig av hvilken dag julaften faller på.

