Fryktelig irriterende – men dette kan du fikse

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Heisann! Jeg har kjørt litt for nært en murkant, og har klart å skrape opp kanten på felgen på høyre bakhjul. Det er såpass mye at det har blitt tydelige hakk i metallet. Skaden er rundt 10-15 centimeter lang, og er dessverre så godt synlig at jeg ikke klarer å slå meg til ro med å kjøre rundt med den.

Spørsmålet er om det lar seg reparere, eller om jeg må bytte ut hele felgen? Og er dette noe jeg kan/bør bruke bilforsikringen til, eller bør jeg betale det selv.

Med hilsen Broom-leser

Luften siver ut av dekkene - hva gjør du da?

Broom svarer:

Takk for spørsmålet. Dette er noe mange dessverre opplever. Hvis du kikker deg rundt på en parkeringsplass, vil du sannsynligvis se mange som kjører rundt med tilsvarende skader.

Kantkjøringen fører sjelden til så store skader at man MÅ utbedre dem. Som regel handler det om estetikk, og da spiller naturligvis hjulene en viktig rolle.

Heldigvis kan enkel kantkjøring, som den du beskriver, som regel utbedres – uten behov for å bytte hele felgen. Det kan skje på flere forskjellige måter. Man kan enten kjøpe et reparasjonskit og utbedre skaden selv, eller man kan gå til et profesjonelt verksted å få jobben gjort der.

Førstnevnte er den rimeligste løsningen. Slike kit koster gjerne bare noen få hundrelapper, men det kan være krevende å få et godt resultat – særlig dersom skaden omfatter både sparkling og lakkering. Her er vi alle forskjellige, og enkelte har bedre tålmodighet og får til et bedre resultat enn andre.

SPARKEL: Det er fullt mulig å reparere enkle felgskader selv. Her er det nettstedet garasjetid.no som legger på sparkel som senere må pusses med fint sandpapir. Til slutt må det lakkes. Foto: YouTube / Garasjetid.no

Er du usikker på egen kompetanse, får du som regel et bedre resultat dersom du bruker et verksted som har spesialisert seg på denne typen skader. Et kjapt søk på «kantkjørt felg» vil gi deg mange treff på verksteder du kan velge mellom.

Hvor mye det koster, avhenger av verksted og hvor omfattende skaden er, men prisen kommer raskt opp i 2.000-3.000 kroner per felg.

Det er uansett så lav kostnad at det sjelden lønner seg å bruke forsikringen, dersom du har dekning for denne typen skader i din avtale.

Ved større skader, for eksempel hvis det er knekt av et større stykke av felgen, kan det hende hele felgen må byttes. På dyre felger kan det i slike tilfeller gjerne lønne seg å bruke forsikringen. En rask telefon til forsikringsselskapet ditt vil kunne bekrefte eller avkrefte dette.

Håper dette var til hjelp!

Nå får tusenvis av norske bilister dette varsellyset

Stort arkiv

Du kan lese alle svarene i Spør Broom-seksjonen Her kan du også legge inn ditt spørsmål hvis du ønsker.

Velkommen – og lykke til!

Få også med deg denne: