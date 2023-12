Frontruten knuste i tunnelen – så tok sjåføren et dårlig valg

I disse dager er det spesielt fokus på at man må sørge for god sikt når man kjører. Det handler først og fremst om is og snø, og at ikke alle tar seg bryet med å skrape bort nok før de kjører avgårde.

Slikt vanker det bøter for og i verste fall er man en alvorlig fare for seg selv og andre medtrafikanter.

Det stoppet ikke en vogntogsjåfør som var på vei gjennom Langhelletunnelen mellom Voss og Bergen nylig.

Tok et dårlig valg

Inne i tunnelen fikk vedkommende nemlig en svært ubehagelig overraskelse. En møtende konteinerbil tok muligens borti tunneltaket, noe som førte til at flere steiner sprang løs, ifølge en rapport fra Statens vegvesen.

Steinene deiset rett i frontruta på vogntoget, slik at den knuste. På et bilde som Vegvesenet har frigjort, kan vi se at ruta er knust på flere steder, blant annet er det en svær rose midt i førerens synsfelt.

Sjåføren reagerte med å stoppe et lite øyeblikk inne i tunnelen, før han kjørte ut. På andre siden tok han en beslutning man definitivt ikke bør ta i slike situasjoner: Han kjørte videre.

Vegvesenet beskriver sikten som minimal.



Etter tips fra medtrafikanter, ble sjåføren stoppet av politiet før det gikk galt. Nå har politiet opprettet sak, og sjåføren må derfor være forberedt på en reaksjon.

SAMME REGLER: Enten det er is, snø eller steinsprang som er årsaken til den dårlige sikten, er reglene de samme. Foto: Illustrasjonsfoto

Klare regler

Vegtrafikkloven er krystallklar på at fører skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider. Snø, is, dugg m.m. skal ikke hindre sikten eller virke forstyrrende.

I praksis er det et miniumum å ha fri sikt forover i hele området som dekkes av vindusviskerne, samt til sidene. Alt mindre enn dette kan du bli bøtelagt for. I verste fall risikerer du ulykker, anmeldelse og tap av førerkort.

Det samme gjelder naturligvis også hvis sikten hemmes av andre årsaker, for eksempel ved duggdannelse eller hvis gjenstander blokkerer utsikten, og altså dersom frontruta er knust.

