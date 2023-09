Fredag fikk Bård beskjed: – Aldri skjedd før

I juni i år er nordmannen Bård Heio blant de spesielt inviterte gjestene på noe som heter Signature Night i Düsseldorf. Dette i regi av den tyske biltuneren Brabus.

De har nemlig en helt spesiell bil som skal avdukes.

Stillheten senker seg blant publikum i det gardinene åpnes – og straks etterpå ruller en Porsche 911 av det unike slaget inn på scenen foran dem. Brabus sin første limiterte Porsche-modell. Mer om detaljene rundt bilen kommer senere.

Der og da bestemmer Heio seg: En slik må vi prøve å få kloa i. Han styrer nemlig AMB Autoteknikk i Nesbyen – en av bare to autoriserte Brabus-forhandlere i Norge.

Men siden veldig mange av de andre i salen tenker akkurat det samme – og det kun skal lages 25 eksemplarer av spesialutgaven – er oddsen ikke så god.

Bård drar hjem, med et heller tynt håp om å få gjennomslag. Men fredag dukket det opp en e-post ...

– Nesten ikke til å tro

– Jeg fikk bekreftelse på at vi får en av produksjonsplassene. Det er nesten ikke til å tro. Vi har aldri fått en slik spesialmodell med så lavt produksjonstall før. Dermed var vi ikke sen med å annonsere den på Finn, forteller Heio.

Der ligger annonsen, delvis med bilder som Heio selv tok på avdukingen. Prislapp. Her er det bare å sette seg ned, før du leser videre. 8.500.000 kroner. Uten sammenligning den dyreste 911-en til salgs i Norge.

GLAD: Her er Bård Heio på plass på Brabus sin Signature Night i juni. Da visste han ikke at han skulle få tildelt av kun 25 eksemplarer av Rocket R.

– Vi hadde en seriøs interessent allerede før vi fikk bekreftet produksjonsplassen. Men etter at vi annonserte den, har det dukket opp to til. Så her blir det førstemann som bestemmer seg som får den.

Brabus: Laget verdens raskeste cabriolet

Rakett, rett og slett

OK. Nå må vi gi litt mer bakgrunn, her.

Porsche lager ufattelig mange varianter av sin mest ikoniske modell. Villest av de alle, med tanke på antall hestekrefter, er 911 Turbo S. Den slår i bordet med 650 hestekrefter – og gjør 0-100 km/t på 2,7 sekunder.

Det føles helt annerledes her, enn i en elbil. Det kan jeg skrive under på. Akselerasjonen, girskiftene og lyden sørger for er et solid adrenalin-kick.

Men så har du tuneren Brabus, da. De er mest kjent for å fikle med Mercedes sine modeller – og har opp gjennom årene blitt en veldig anerkjent tuner. De går som regel hakket lenger enn alle andre.

Nå har de gjort akkurat det med 911. Om det er en bil som fortjener betegnelsen Rocket, så må det være denne.

Direktørbil med 900 hestekrefter? Hvorfor ikke, tenkte Brabus

900 hestekrefter!

Ja, du leste riktig. Brabus la ikke fra seg verktøyet før motoren hadde fullstendige hårreisende 900 hestekrefter. 250 mer enn i Turbo S. Dreiemomentet er nøyaktig 1.000 Nm.

Det fulle navnet på nyskapningen, som til og med får et nytt Brabus-chassisnummer – er Brabus 900 Rocket R.

Resultatet av tuningen, mine damer, herrer og transpersoner, er en 911 som barberer 0,2 sekunder av Turbo S-tiden fra stillestående til 100 km/t. 2,5 sekunder bruker Brabus-raketten.

0-200 km/t tar 7,2 sekunder – mens toppfarten er 340 km/t.

SPINNVILL: Det finnes ingen vinkel der denne bilen ser noe annet enn rå ut ...

Breddet

– Det som er litt spesielt med Brabus, er at de opprettholder utslipp og avgass som originalt. En prestasjon i seg selv, påpeker Heio.



Brabus har fiklet med designet, også. Så Rocket R har wide body-kit som virkelig gjør at bilen breier seg ut.

Bilen Heio har fått tilslag på, blir satt i produksjon så snart kunden bestemmer seg. Fra det øyeblikket går det tre måneder før bilen er klar.

– Det er vel også kunder fra utlandet som kunne ønsket seg denne?

– Ja, helt klart. Men vi vil selge en kunde i Norge. Vi ønsker jo at bilen skal bli i landet, og nettopp det er noe av grunnen til at vi har fått produksjonsplassen. Skal vi håpe å få en ny slik tildeling, er det viktig at vi kan selge den i Norge.

Så hvis du har 8,5 millioner kroner på bok, og ønsker å ha en bil naboen helt sikkert ikke har eller får maken til, er det bare å slå til ...

SÆREGENT: Interiøret har også fått Brabus-behandling.

